2 Mahasiswa Universitas Pancasila Raih Beasiswa IISMA Kemendikbud

DUA mahasiswa Universitas Pancasila (UP) yakni James Ibrahim dari Fakultas Farmasi dan Elvina Lathifa dari Fakultas Ilmu Komunikasi dinyatakan lolos sebagai penerima Beasiswa Indonesia International Student Mobility Award (IISMA) 2021 oleh Kemendikbud.

"Kami bangga karena dari sekian ribu mahasiswa yang mendaftar untuk program ini dua mahasiswa UP diterima," kata Kepala Humas UP Maharani Ardi Putri di Jakarta, Kamis.

James Ibrahim diterima pada Korean University (Korea Selatan), perguruan tinggi dengan QS- Ranking ke-69 seluruh dunia dan Elvina Lathifa diterima pada Middle East Technical University (Turki).

James merupakan mahasiswa UP yang berprestasi karena dalam berbagai kesempatan menjadi delegasi UP dalam kegiatan nasional maupun internasional seperti pada National Science Olympic for University (ON-MIPA), Program Pertukaran Pelajar di National University of Singapore (NUS), dan lain-lain.

Demikian juga Elvina, memiliki berbagai prestasi salah satunya adalah saat ini merupakan Ketua Young on Top (YOT) Jakarta sebuah komunitas anak muda yang cukup ternama bergerak di bidang pendidikan dan pemberdayaan manusia.

James dan Elvina mewakili UP menunjukkan daya saingnya untuk berkiprah di kancah nasional dan internasional. Keterlibatan keduanya juga diharapkan dapat menjadi pembuka jalan bagi UP untuk menjalin kerja sama akademis dengan World-Top Ranking Universities lainnya.

Penanggung jawab IISMA 2021 pada rapat koordinasi dengan Perwakilan Kantor Urusan Internasional (KUI), menyatakan bahwa hanya 98 (sembilan puluh delapan) perguruan tinggi seluruh Indonesia yang mahasiswanya diterima pada program ini.

Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) merupakan kerangka untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi.

Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi memberikan hak kepada mahasiswa untuk belajar di luar program studinya selama tiga semester.

Indonesia International Student Mobility Award 2021 merupakan program mobilitas internasional mahasiswa Indonesia yang membuka kesempatan bagi mahasiswa dari perguruan tinggi di Indonesia untuk mengikuti pembelajaran di perguruan tinggi bereputasi manapun di dunia untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan minat dan cita-citanya. (Ant/OL-7)