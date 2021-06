Asah Kreativitas Mahasiswa, LaSalle College Hadirkan Sistem Kuliah Hy-Flex

MASA Pandemi merupakan waktu yang paling menantang dalam dunia Pendidikan tidak hanya di Indonesia, bahkan secara Global. Namun. sekaligus menjadi pembuktian bagi profesi dan karir yang mampu bertahan selama Pandemi COVID 19 pada kurun waktu setahun belakangan ini.

Saat ini kreativitas dalam desain merupakan kunci sebagai aset dan investasi, baik jika dilihat dari sebuah keterampilan serta keahlian oleh para pelaku usaha.

Bidang desain adalah dunia yang terbiasa dengan perubahan, meski sebelum adanya Pandemi Covid 19. Sebab para-Desainer selalu dituntut untuk berpikir kreatif outside of the box, memberikan dobrakan melalui inovasi, hingga menciptakan tren baru.

Selagi kuliah desain, Mahasiwa mendapat pelatihan berupa pelatihan dan praktek dengan presentase 80%, serta pengayaan lewat materi teori 20%. Bebeda dengan kuliah konvensional lainnya, mahasiswa bidang desain dipastikan mendapat pengalaman yang sebenarnya melalui kerja karya nyata hampir ditiap mata kuliah dan semester.

Untuk terus mengasah kreativitas mahasiswa desain di tengah tantangan pembelajaran masa pandemi, LaSalle College Jakarta mengenalkan sistem pembelajaran hybrid-flexible atau Hy-Flex. National AMP Manager of LaSalle College Indonesia Alvira mengatakan, sistem pembelajaran itu memberikan kebebasan pada siswa dan orang tua menentukan sistem belajar, secara tatap muka atau daring.

"Namun, saat menjalankan perkuliahan tatap muka, disesuaikan dengan kebijakan pemerintah terkait protokol kesehatan yang berlaku dan diterapkan secara ketat," kata Alvira dalam keterangannya.

Di sisi lain, memasuki tahun ajaran baru, LaSalle College Jakarta juga menggelar The 4th Virtual Open House pada Sabtu (26/6). Dalam kegiatan itu, peserta akan diperkenalkan gambaran proses studi di LaSalle College, dimulai dari konseptual dasar dalam desain, eksekusi yang tepat. hingga mempresentasikan hasil karya.

Dalam acara virtual open house itu, semua calon mahasiswa dan orang tua akan diajak menilik berbagai fasilitas yang tersedia dan area lingkungan kampus lewat virtual campus tour. Selain itu pada acara ini para calon mahasiswa LaSalle college Jakarta dan orang tua dapat berdiskusi dengan student’s advisor Lasalle College Jakarta mengenai kurikulum, biaya, beasiswa, international pathway dan lain-lain.

"Event ini tidak dipungut biaya atau GRATIS, bagi calom mahasiswa dan orang tua yang ingin mengetahui lebih jauh tentang program dan karir di bidang desain bisa langsung mendaftarkan diri di link ini http://bit.ly/LCJ-MediaINDOxJune2021OH," ujar Alvira.

Sebagai sekolah tinggi desain, LaSalle College Jakarta tidak hanya mengajarkan dasar dan Teknik desain, namun mengembangkan bakat dan Teknik yang dimiliki untuk lebih bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan yang berkembang dalam era industri kreatif.

"Membangun jiwa entrepreneur siswa, serta mampu bekerja di bidang-bidang usaha yang bahkan masih terdengar asing oleh telinga sebagian orang awam pada umunnya," ucap Alvira..

LaSalle College Indonesia menawarkan; Sarjana Lokal, International Bachelor dan Master Pathway, Diploma Internasional, dan Sertifikat Internasional untuk berbagai program desain. Keahlian dibidang desain bagi para Mahasiwa dilengkapi dengan standar kurikulum international yang diterapkan langsung dibawah pengawasan LaSalle College international yang berada di Kanada. (RO/OL-7)