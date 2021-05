Sutasoma Hotel-Jakarta Hadirkan Promo 'Amazing Offer'

KEMBALI menghadirkan sebuah penawaran menarik untuk menikmati sebuah hunin berkonsep tradisional moderen di hotel butik mewah di kawasan Darmawangsa Jakarta Selatan.

Sutasoma Hotel-Jakarta menghadirkan Amazing Offer dipersembahkan bagi kalian yang ingin merasakan lebih lama lagi menjelajahi sebuah kawasan sejuk yang mewah bersama keluarga atau kerabat dekat.

Promo ini berlaku mulai 25 Mei 2021 hingga 31 Mei 2021 dengan harga Rp.688.000,-net / per malam, termasuk sarapan pagi untuk 2 orang, serta akses penggunaan Kolam Renang dan Pusat Kebugaran.

Selain itu juga kalian dapat menikmati suasana Atman Lounge, sebuah lounge yang memiliki privacy kenyamanan yang wajib dikunjungi dengan berbagai macam pilihan menu makanan khas indonesia berkelas dapat dinikmati di Atman Lounge, salah satunya Laksa Atman menjadi makanan favorit yang sering di pesan oleh para tamu.

So, Tunggu apalagi? Segera booking penawaran Amazing Offer ini melalui website www.sutasomahotel.com atau Telephone +6221 520 319.

Ciptakan sebuah pengalaman menginap yang penuh perasaan dan rasa nyaman di sebuah hotel butik mewah dengan konsep tradisional moderen di kawasan elit darmawangsa Jakarta Selatan bersama orang orang yang kalian sayangi.

Sutasoma Hotel – at Complex area The Tribrata, Darmawangsa - Jakarta, Jalan Darmawangsa III No. 02, Pulo, Kby Baru – Jakarta Selatan 12160

Indonesia, Tel + 62 21 520 3159. Direct WA +62 811-1380-2908. www.sutasomahotel.com | IG @sutasomahotel. (RO/OL-09)