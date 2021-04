Quipper Scholarship Awards 2021 Bagikan Beasiswa Rp40 Miliar

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nizam, akhir November lalu menyampaikan bahwa terdapat sekitar 2-3 juta lulusan SMA dan SMK tiap tahun dari seluruh Indonesia, yang diserap oleh perguruan tinggi hanya sekitar 38 persen.

Padahal, Indonesia diprediksi mampu menjadi negara maju berperingkat kelima di tahun 2030 apabila memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan tentunya ditunjang melalui pendidikan yang mumpuni. Pemerintah berharap hal ini yang memang harus diakselerasi dengan pemberian beasiswa Kuliah untuk memberi akses belajar ke perguruan tinggi manapun bagi seluruh siswa di Indonesia.

Sebagai bentuk upaya serta dukungan kepada pemerintah, Quipper Indonesia kembali membuka kesempatan bagi pelajar SMA/SMK atau sederajat hingga alumni untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi melalui program beasiswa Quipper Scholarship Award (QSA) 2021. Masa pendaftaran beasiswa Quipper Scholarship Award 2021 yang mengusung tema #KuliahUntukSemua ini telah dibuka sejak 4 Januari 2021 dan berakhir pada 12 Februari 2021. Program beasiswa ini merupakan gelaran yang kedua kalinya dan memberikan kesempatan yang lebih luas dibandingkan dengan program di tahun sebelumnya.

Prof. drh. Aris Junaidi, Ph.D., Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh siswa penerima beasiswa Quipper Scholarship Award 2021, sekaligus menyampaikan bahwa program QSA ini sejalan dengan program pemerintah.

Setelah melalui proses panjang penyeleksian yang dilaksanakan oleh tim penilai dari Quipper dan masing-masing Universitas pemberi beasiswa, telah didapatkan sebanyak 993 siswa terbaik yang berhak untuk mendapatkan beasiswa dari 13 Universitas swasta ternama yang bekerjasama dengan Quipper. Beberapa perguruan tinggi swasta tersebut, diantaranya adalah Ciputra School of Business (CSB) Makassar, Institut Teknologi PLN (IT PLN), Institut Teknologi Telkom (IT Telkom) Purwokerto, IPMI International Business School, Kalbis Institute, PPM School of Management, Sampoerna University, Sekolah Tinggi Bahasa Asing (STBA) LIA, Universitas Nusa Mandiri, Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI), Universitas Internasional Semen Indonesia (UISI), Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA), dan Universitas Paramadina.

Ivonny Sualdani, Strategy and Planning Manager Quipper Indonesia, menjelaskan karena besarnya antusias para siswa dari seluruh Indonesia dari tahun sebelumnya yang ingin melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi melalui jalur beasiswa, maka di tahun ini Quipper bersama universitas-universitas swasta terbaik memberikan total beasiswa yang lebih besar dari tahun sebelumnya.

Salah satu penerima beasiswa Quipper Scholarship Awards 2021, Ferio Ibi dari SMAN 1 Sungailiat mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada pihak penyelenggara kegiatan QSA 2021 dan berharap supaya ke depan program ini dapat terus terlaksana. (OL-12)