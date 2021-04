Menkes: Tambahan 3,8 Juta Vaksin AstraZeneca Tiba Nanti Malam

MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin minta program vaksinasi terus dikebut hingga menyasar lebih banyak masyarakat prioritas. Bahkan sebanyak 3,8 juta vaksin AstraZeneca akan tiba nanti malam, Senin (26/4) di Indonesia

"Jadi rencananya akan datang nanti malam 3,8 juta vaksin dari AstraZeneca dalam skema (The Global Alliance for Vaccines and Immunisation/GAVI)," kata Menkes Budi dalam konferensi pers daring, Senin (26/4)

Pengiriman vaksin juga akan berlanjut pada Mei 2021 sekitar 3,8 juta dosis vaksin Covid-19 sebanyak dua kali. Kepastian itu, hasil diskusi pemerintah Indonesia dengan Tiongkok maka akan ada tambahan vaksin Covid-19 dari Sinovac Biotech Ltd sebanyak 10-15 juta pada April dan Mei 2021.

"Ada tambahan Vaksin Sinovac akan masuk antara 10 juta sampai 15 juta untuk bulan April dan Mei. Sehingga pesan saya ke seluruh jajaran kepala daerah, mari kita suntikkan lagi,” sebutnya

Dia tak memungkiri bahwa program vaksinasi sempat melambat karena stok vaksin menipis beberapa waktu lalu. Namun pasokan akan kembali meningkat dan siap mengejar target vaksinasi.

"Yuk kita suntikan lagi, kemarin kan agak kita rem sedikit karena suplai nya kurang tapi sekarang supply untuk bulan Mei akan banyak untuk itu segera kita kembalikan penyuntikan seperti sebelumnya,” jelasnya.

Dengan percepatan pelaksanaan vaksinasi Covid-19, pemerintah berharap jumlah warga negara yang disuntikkan vaksin Covid-19 terus meningkat drastis setiap harinya. Pemerintah menargetkan dapat menyuntikkan vaksin Covid-19 kepada 181,5 juta penduduk Indonesia untuk menciptakan kekebalan kelompok atau herd immunity.

“Sehingga mudah-mudahan pada 17 Agustus 2021, kita bisa memberikan hadiah bagi ulang tahun Republik Indonesia ini. Jumlah orang yang divaksinasinya sudah cukup banyak, sehingga kita bisa mengendalikan pandemi ini,” harapnya. (OL-13)

