Sekolah Butuh Kreativitas Untuk Bertahan di Saat Pandemi Covid-19

KREATIVITAS dan cara berpikir out of the box diperlukan sebagai bagian dalam menciptakan sebuah brand yang memiliki keunikan. Dibutuhkan juga keberanian besar untuk melakukan terborosan-terobosan agar sekolah-sekolah bisa bertahan di masa pandemi Covid-9

"Kreativitas dan berpikir out of the box sebagai bagian dalam menciptakan sebuah brand yang memiliki keunikan sangat penting. Selain itu dengan keberanian yang besar, sekolah-sekolah mampu survive khususnya dalam melewati masa pandemik ini sehingga keberlangsungan sekolah akan terjaga secara baik," jelas Ansar Kadir, Chief Marketing Officer dari GK Hebat dalam acara Kalbis BK Gathering 2021 dengan tema 'How to Brand your School' yang berlangsung secara daring, Rabu (17/2).

Raymond Christantyo, Brand Communications Manager Kalbis Institute,. mengatakan acara ini diselenggarakan secara rutin setiap tahun oleh Kalbis Institute sebagai wujud nyata kepedulian Kalbis Institute dalam peningkatan tenaga pendidikan dan keberlangsungan sekolah di Indonesia. Ia mengatakan acara seperti ini diharapkan juga mampu membawa dampak baik dalam menyiapkan siswa-siswi yang akan masuk jenjang pendidikan tinggi sehingga mampu mewujudkan SDM unggul sesuai harapan pemerintah.

"Kami berkomitmen untuk terus menciptakan lulusan yang unggul. Namun jauh dari itu kami melihat pentingnya dalam membangun kemampuan para pengajar khususnya dalam jenjang SMA," jelasnya.

Ia menambahkan, Kalbis Institute juga concern melihat bagaimana sekolah berusaha untuk tetap berjuang dalam kondisi pandemi covid-19.

"Karenanya kami ingin memberikan edukasi bagaimana pentingnya membangun sebuah brand agar sustainability sekolah ini tetap terjaga dan sekolah tetap bisa hadir untuk mencerdaskan anak bangsa di Indonesia," ujar Raymond.