5 Rekomendasi Drama Korea Romansa Netflix Terbaik 2026

Drama Korea Selatan terus memikat penonton global dengan alur cerita emosional yang memadukan komedi, fantasi, hingga romansa mendalam. Bagi Anda pengguna Netflix, terdapat sejumlah judul unggulan yang menawarkan pengalaman menonton tak terlupakan mulai dari kisah kerajaan hingga kehidupan modern.

Berikut adalah 5 rekomendasi drama Korea bertema romansa yang wajib Anda saksikan di Netflix:

Bagi penggemar kisah panjang dengan unsur fantasi, Alchemy of Souls adalah pilihan tepat. Terdiri dari dua bagian dengan total 30 episode, drama ini berlatar zaman kerajaan fiksi.

Ceritanya berfokus pada para penyihir yang mampu memindahkan jiwa menggunakan sihir terlarang. Di tengah ketegangan, penonton akan disuguhi dinamika romansa dan komedi antara karakter Jang Uk dan Mu-deok.

2. Business Proposal

Drama ini menjadi favorit bagi pencinta tema romansa perkantoran. Mengisahkan Kang Tae-moo, seorang CEO perusahaan makanan, yang terlibat kencan buta palsu dengan karyawannya sendiri, Shin Ha-ri. Hubungan yang awalnya didasari kesepakatan kontrak ini berkembang menjadi kisah cinta yang mengocok perut sekaligus mendebarkan.

3. When Life Gives You Tangerines

Berlatar di Pulau Jeju pada tahun 1960-an, drama ini mengikuti perjalanan hidup Ae-sun dan Gwan-sik. Penonton akan diajak melihat perkembangan hubungan mereka selama beberapa dekade di tengah arus urbanisasi Korea Selatan.

Drama ini menawarkan perpaduan kisah romantis yang mengharukan dan mendalam.

4. Melo Movie

Melo Movie mengeksplorasi sisi emosional melalui karakter Ko Gyeom, seorang kritikus film, dan Kim Mu-bee, seorang sutradara. Uniknya, setiap episode drama ini menyisipkan referensi film, menjadikannya tontonan wajib bagi para sinefil. Ceritanya tidak hanya soal cinta, tetapi juga tentang menyembuhkan luka dan trauma masa lalu.

Mengusung genre fantasi romantis, drama ini menceritakan Jeong Gu-won, seorang iblis yang kehilangan kekuatannya setelah bertemu dengan Do Do-hee, seorang pewaris perusahaan yang dingin.

Untuk mengembalikan kekuatannya, Gu-won harus menjadi pengawal Do-hee. Interaksi intens di antara keduanya perlahan mengubah kesepakatan profesional menjadi perasaan cinta yang nyata.

Daftar rekomendasi ini disusun berdasarkan popularitas dan ketersediaan konten di platform Netflix per April 2026. (Z-10)