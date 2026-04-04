Film Yohanna Tayang 9 April, Kisah Biarawati Hadapi Realita Kelam Sumba

Headline
Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
Film Yohanna yang dibintangi Laura Basuki akan mulai tayang di bioskop Indonesia pada 9 April 2026. Disutradarai Razka Robby Ertanto dan diproduksi oleh Summerland, Reason8 Films, serta Pilgrim Film, karya ini mengangkat kisah kemanusiaan yang berakar pada tragedi nyata pasca badai tropis Seroja di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Cerita mengikuti Yohanna, seorang biarawati muda yang dikirim ke Sumba untuk menjalankan misi kemanusiaan. Namun, perjalanan tersebut berubah drastis ketika truk berisi bantuan yang ia bawa dirampok. Dari titik itu, Yohanna terseret ke dalam realitas keras, kemiskinan struktural, praktik korupsi aparat, hingga anak-anak yang dipaksa bekerja di usia dini.
Di tengah tekanan tersebut, Yohanna tidak hanya berjuang secara fisik, tetapi juga batin. Ia menghadapi krisis keyakinan dan mempertanyakan identitasnya sebagai seorang biarawati. Film ini mengajak penonton menyelami konflik personal yang intim, sekaligus relevan dengan pergulatan hidup banyak orang.
Performa Laura Basuki dalam film ini telah mendapat pengakuan internasional lewat penghargaan Best Actress di Asian Film Festival 2025. Ia mengaku memiliki kedekatan emosional dengan karakter Yohanna.
“Pergulatan yang dialami Yohanna sangat manusiawi. Kita semua pernah mempertanyakan hidup, keyakinan, bahkan diri sendiri. Itu yang membuat saya merasa dekat dengan karakter ini,” ujar Laura dalam konferensi pers di XXI Plaza Indonesia, Jumat (3/4).
Menariknya, versi yang akan tayang di bioskop Indonesia telah disesuaikan dari versi festival internasional. Jika sebelumnya hadir dengan gaya eksperimental dan non-linear, versi domestik disusun lebih kronologis agar lebih mudah diikuti tanpa menghilangkan esensi cerita.
“Kami merapikan struktur tanpa menyentuh roh cerita. Tujuannya agar emosi dan pesan film tetap kuat dan bisa diterima lebih luas,” kata Robby Ertanto.
Film Yohanna juga telah mengantongi klasifikasi Semua Umur (SU) dari Lembaga Sensor Film (LSF), membuka peluang bagi penonton dari berbagai kalangan untuk menyaksikan kisah reflektif ini di layar lebar. (Z-10)
Film Yohanna memenangkan kategori film terbaik, sutradara terbaik, naskah terbaik, dan peran terbaik untuk Laura Basuki, Kirana Grasela, dan Iqua Tahlequa.
AKTRIS Laura Basuki mengungkapkan kegembiraannya atas capaian sinema Indonesia yang tahun ini meraih jumlah penonton terbanyak sepanjang sejarah pencatatan modern.
Bahkan judul novel dan film tersebut pun sama. Heartbreak Motel adalah film bergenre drama. Tentu saja dalam film ini terdapat aktor-aktor ternama yang memerankannya.
Beberapa kali bermain dalam judul yang sama, bagi Reza Rahadian jika lawan perannya adalah Laura Basuki, separuh pekerjaan keaktorannya sudah selesai.
Film Heartbreak Motel merupakan adaptasi bebas dari novel laris Ika Natassa yang berjudul sama. Rencananya, film akan dirilis di bioskop mulai 1 Agustus 2024.
Jaringan ritel Alfamart kembali menghadirkan inovasi terbaru yang unik dengan memperkenalkan fasilitas micro cinema atau bioskop mini di dalam gerai.
MINAT pada film nasional terus bertumbuh, pada 2025 dari 130 juta tiket bioskop yang terjual, sebanyak 60% di antaranya merupakan karya sineas lokal.
Film panjang perdana sutradara Tumpal Tampubolon, Crocodile Tears, akhirnya dijadwalkan menyapa penonton Indonesia mulai 7 Mei 2026.
Film Ikatan Darah yang disutradarai oleh Sidharta Tata ini dijadwalkan tayang serentak di bioskop mulai 30 April 2026.
Akses terhadap hiburan berkualitas masih menjadi tantangan di Indonesia. Data menunjukkan hanya sekitar 21,7% penduduk yang memiliki akses langsung ke bioskop.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved