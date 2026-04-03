130 Juta Tiket Bioskop Terjual sepanjang 2025 , 60 Persen Diraup Film Lokal

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
MINAT pada film nasional terus bertumbuh, pada 2025 dari 130 juta tiket bioskop yang terjual, sebanyak 60% di antaranya merupakan karya sineas lokal. Peningkatan itu juga terjadi pada 2026, jumlah penonton bioskop telah mendekati 15 juta dan sekitar setengahnya menonton enam judul film Indonesia yang dirilis pada periode libur Lebaran.
Enam film yang dirilis pada jelang Lebaran dan kini masih tayang adalah: Danur: The Last Chapter yang bergenre horor dan menjadi penutup seri Danur. Berikutnya, Tunggu Aku Sukses Nanti yang bertema drama keluarga. Genre horor lainnya juga bisa dinikmati di film Suzzanna: Santet Dosa di Atas Dosa. Sedangkan di jajaran film keluarga ada yang bertema anak yaitu Na Willa yang diadaptasi dari buku, bertema drama komedi yaitu Senin Harga Naik. Ada pula film keluarga bertema petualangan anak Pelangi di Mars.
Demikian terungkap dalam Intimate Screening Film "Pelangi di Mars" yang dihadiri Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya di Jakarta, Kamis (2/4).
"Fiksi sains itu genre yang jarang diangkat, begitu juga isu lingkungan, dua tema itu bisa kita nikmati di film Pelangi di Mars. Kita juga bisa melihat inovasi teknologi extended reality (XR) yang umumnya digunakan dalam pengembangan gim, namun kini diterapkan dalam produksi film," kata Teuku.
Dukungan pada film lokal, kata Teuku, juga diperlukan karena serapan sumber daya manusianya yang terbilang besar. Film Pelangi di Mars sendiri melibatkan sekitar 300 animator dan 500 kru yang bekerja dalam masa produksi selama lima tahun. (H-3)
Kisah nyata pembebasan 36 sandera di Selat Malaka yang penuh ketegangan diangkat ke layar lebar dengan judul The Hostage's Hero.
JELANG penayangan, film Pelangi di Mars menyapa publik dengan sebuah balon raksasa setinggi 10 meter. Hadir di kawasan Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta.
Sejumlah film peraih penghargaan dunia seperti Sirat dan The Worst Person in the World telah dihadirkan pada pekan kedua program Matinee Show Klikfilm.
Temukan daftar lengkap film yang tayang di bioskop Indonesia Agustus 2025. Mulai dari film Indonesia, Hollywood, hingga anime Jepang
CINEMORA Filmworks bersama JT Clinic resmi mengumumkan projek film layar lebar terbaru mereka dengan judul The Shift. Film ini dijadwalkan produksi pada Oktober 2025.
Awalnya, saat menerima peran ini, Nirina ingin mempersembahkan perannya sebagai surat cinta untuk kedua anaknya, yang saat ini berusia 16 tahun dan menjelang 14 tahun.
Rekor baru perfilman Indonesia di 2025: 126 film masuk festival internasional, 48 penghargaan diraih, hingga kesuksesan Pangku dan Agak Laen.
Film Alas Roban kian mengukuhkan dominasinya di bioskop. Berdasarkan Cinepoint Tracking, horor-drama ini menambah estimasi +93.551 penonton
Film Check Out Sekarang, Pay Later (CAPER) tayang 5 Februari 2026. Amanda Manopo dan Fajar Sadboy beradu akting dalam drama komedi berlatar fenomena pinjaman online.
Beberapa judul yang menjadi sorotan utama di antaranya kisah romantis Sore: Istri dari Masa Depan yang menampilkan chemistry antara Dion Wiyoko dan Sheila Dara, serta film Tinggal Meninggal
