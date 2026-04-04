J.hana Rilis Single Kedua Rumah Yang Sama, Refleksi Cinta yang Tak Usai

SOLOIS muda berbakat, J.hana, kembali mewarnai industri musik tanah air dengan merilis single keduanya yang bertajuk Rumah Yang Sama. Karya terbaru ini menjadi kelanjutan perjalanan musikalnya sekaligus mempertegas identitas J.hana sebagai penyanyi yang piawai meramu narasi personal menjadi lagu yang reflektif.

Lagu Rumah Yang Sam” membawa pendengar menyelami fragmen kenangan tentang cinta yang pernah terasa pasti, namun akhirnya harus bertransformasi menjadi masa lalu.

Melalui lirik yang intim, J.hana menangkap detail-detail kecil dalam sebuah hubungan—mulai dari tawa yang membekas hingga benda-benda sederhana yang menyimpan memori kolektif dua insan.

Baca juga : J.hana Rilis Single Bukan Kita, Renungan Tentang Cinta yang Terbagi dengan Masa Lalu

Simbolisme Harapan dan Kehilangan

Judul lagu ini bukan sekadar merujuk pada bangunan fisik. Bagi J.hana, “Rumah” adalah simbol dari masa depan, keluarga, dan rencana-rencana ideal yang sempat dibangun bersama.

Namun, seiring berjalannya waktu, simbol tersebut berubah menjadi ruang refleksi tentang kehilangan dan proses penerimaan bahwa seseorang yang dulu dianggap abadi kini hanya tinggal cerita.

Baca juga : Jubilee Rilis Single Lebih Dari Satu: Refleksi Kedewasaan dalam Hubungan Ambigu

Dalam keterangannya, J.hana mengungkapkan bahwa lagu ini memiliki kedekatan emosional yang sangat dalam karena berangkat dari catatan pribadinya.

“Aku bikin lagu ini buat semua orang yang pernah punya cinta yang nggak selesai. Terinspirasi dari diary pribadiku, lagu ini nyeritain rasa rindu yang nggak bisa diulang, momen yang cuma bisa dikenang, dan perasaan yang pelan-pelan harus dilepas. Semoga lagu ini bisa jadi pelukan buat kamu yang lagi berdamai sama masa lalu,” ungkap J.hana.

Informasi Rilis Single

Berikut adalah detail mengenai karya terbaru dari J.hana:

Detail Karya Keterangan Penyanyi J.hana Judul Single Rumah Yang Sama Urutan Rilis Single Kedua Tema Utama Refleksi, Kenangan, dan Penerimaan Ketersediaan Seluruh Digital Streaming Platform (DSP)

Dengan pendekatan lirik yang jujur dan aransemen melankolis, Rumah Yang Sama diharapkan mampu menjadi teman bagi para pendengar yang tengah berada dalam fase reflektif. Single ini sekaligus membuktikan perkembangan musikalitas J.hana yang semakin matang dalam menyampaikan pesan melalui karya seni.

Saat ini, Rumah Yang Sama sudah dapat dinikmati secara resmi di berbagai platform musik digital.