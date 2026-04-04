Jubilee Rilis Single Lebih Dari Satu: Refleksi Kedewasaan dalam Hubungan Ambigu

PENYANYI berbakat Jubilee kembali menyapa pendengar setianya melalui karya terbaru bertajuk Lebih Dari Satu. Single ini bukan sekadar rilisan biasa, melainkan sebuah penanda evolusi artistik Jubilee yang kini tampil lebih matang, reflektif, dan tenang dalam menyikapi dinamika personal.
Ditulis pada 2025, lagu ini menjadi karya berbahasa Indonesia kedua yang dirilis oleh Jubilee. Dalam proses kreatifnya, ia menggandeng IKIW sebagai produser untuk menciptakan atmosfer musik yang minimalis namun mendalam. Single ini juga dipastikan akan menjadi bagian dari album penuh Jubilee yang tengah dipersiapkan.
Lebih Dari Satu lahir dari sebuah kesadaran kolektif yang sering dialami generasi saat ini: berada dalam ruang hubungan yang ambigu. Jubilee menceritakan bahwa inspirasi lagu ini datang dari momen ketika kedekatan terasa sangat nyata, namun komitmen tidak pernah benar-benar hadir.
Berbeda dengan karya-karya sebelumnya yang mungkin terasa lebih reaktif dan emosional, kali ini Jubilee memilih sudut pandang yang berbeda. Ia tidak lagi menulis dari pusat luka, melainkan dari jarak emosional yang sudah jernih. Tidak ada nada menyalahkan atau drama yang meledak-ledak, melainkan sebuah penerimaan yang sunyi.
"Di fase ini, aku nggak lagi tertarik membesar-besarkan luka," ungkap Jubilee. "Yang menarik justru momen ketika semuanya sudah terasa jelas, dan kita memilih pergi tanpa perlu drama. Ada ketenangan di situ."
Sentuhan produksi dari IKIW memberikan ruang yang luas dan intim bagi vokal Jubilee. Dengan aransemen yang tidak berlebihan, emosi dalam lagu ini dibiarkan hadir secara natural. Lirik seperti "ku pikir ku satu, ternyata salah satu" secara lugas menangkap esensi dari ekspektasi yang runtuh secara perlahan.
Berikut adalah detail singkat mengenai single terbaru Jubilee:
|Informasi
|Detail
|Judul Single
|Lebih Dari Satu
|Tahun Penulisan
|2025
|Produser
|IKIW
|Bahasa
|Indonesia (Single ke-2)
|Status Karya
|Bagian dari album penuh mendatang
Melalui Lebih Dari Satu, Jubilee menunjukkan keberanian untuk memilih diri sendiri ketika kejelasan tak kunjung datang. Lagu ini menawarkan sesuatu yang lebih relevan bagi pendengar masa kini: kejernihan untuk menyadari posisi diri dalam cerita orang lain dan keberanian untuk melangkah keluar sebelum kehilangan jati diri.
Dengan energi yang lebih dewasa, Jubilee membuktikan bahwa kehilangan tidak selamanya harus terasa tragis. Terkadang, kehilangan adalah bagian dari proses memahami batas-batas yang kita miliki sebagai manusia. (Z-1)
