Bocoran Arc Elbaph, Petualangan Lanjutan Luffy di One Piece

SETELAH melewati pertempuran sengit di Pulau Masa Depan, Egghead, Eiichiro Oda akhirnya membawa penggemar ke destinasi yang telah dinanti selama puluhan tahun: Elbaph. Sebagai pulau para raksasa, Elbaph bukan sekadar persinggahan biasa bagi Monkey D. Luffy dan kru Topi Jerami. Tempat ini digadang-gadang menjadi kunci pembuka tabir misteri Void Century dan langkah krusial menuju One Piece.

Arc Elbaph secara resmi menandai bagian penting dari Final Saga. Dengan nuansa mitologi Nordik yang kental, petualangan di tanah para ksatria ini menjanjikan konfrontasi besar, pengungkapan sejarah, dan tentu saja, perkembangan kekuatan kru Topi Jerami yang signifikan.

Apa Itu Arc Elbaph dan Mengapa Sangat Penting?

Elbaph adalah sebuah pulau di New World yang dihuni oleh bangsa raksasa, ras terkuat di dunia One Piece. Sejak awal serial, tepatnya di Arc Little Garden, Oda sudah menanamkan benih rasa penasaran tentang pulau ini melalui karakter Dorry dan Brogy. Bagi Usopp, Elbaph adalah tanah suci yang menjadi tujuan utamanya untuk menjadi prajurit laut yang pemberani.

Secara strategis, Elbaph dianggap sebagai wilayah yang tidak berafiliasi dengan Pemerintah Dunia. Kekuatan militer para raksasa yang luar biasa membuat pihak Angkatan Laut sekalipun berpikir dua kali untuk mengusik wilayah ini. Di sinilah letak pentingnya Elbaph: sebagai tempat penyimpanan rahasia dunia yang aman dari jangkauan sensor Pemerintah Dunia.

Bocoran Plot: Misteri Pangeran Loki dan "Dewa Matahari"

Berdasarkan perkembangan chapter terbaru di tahun 2026 ini, fokus utama di awal Arc Elbaph adalah kemunculan Pangeran Loki. Karakter ini pertama kali disinggung dalam kilas balik Big Mom, namun kini ia tampil sebagai sosok sentral yang penuh misteri.

Loki sang Terkutuk: Bocoran menunjukkan bahwa Loki memiliki reputasi yang kontroversial di kalangan raksasa sendiri. Ada indikasi bahwa ia memiliki kekuatan buah iblis legendaris yang sangat ditakuti.

Koneksi dengan Joy Boy: Elbaph diyakini menyimpan artefak atau catatan penting mengenai Joy Boy. Pasalnya, bangsa raksasa memiliki umur yang panjang, sehingga ingatan kolektif mereka tentang masa lalu jauh lebih akurat dibandingkan ras manusia.

Buku-Buku Ohara: Pasca insiden Buster Call di Ohara, terungkap bahwa Jaguar D. Saul berhasil menyelamatkan ribuan buku ke Elbaph. Ini berarti Luffy dan Robin akan menemukan perpustakaan sejarah terbesar di dunia di pulau ini.

Arc Elbaph kemungkinan besar akan menjadi tempat di mana Road Poneglyph keempat (yang terakhir) berada, atau setidaknya memberikan petunjuk jelas mengenai keberadaan "Pria dengan Luka Bakar".

Arc Elbaph bukan sekadar petualangan baru, melainkan puncak dari banyak janji yang dibuat Eiichiro Oda selama lebih dari 25 tahun. Dengan keterlibatan Pangeran Loki, warisan Ohara, dan kehadiran Shanks, Elbaph akan menjadi fondasi menuju perang tahta terakhir memperebutkan gelar Raja Bajak Laut. Pastikan Anda tidak melewatkan setiap detailnya, karena di tanah raksasa inilah sejarah dunia One Piece akan terungkap. (Z-4)