Jadwal Rilis One Piece 1156, Petualangan Luffy di Elbaph

Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
MEMASUKI tahun 2026, antusiasme para nakama (sebutan penggemar One Piece) semakin memuncak seiring dengan dimulainya Arc Elbaph. Setelah melewati ketegangan di Egghead Island, perhatian kini tertuju pada One Piece episode 1156. Episode ini menjadi sangat krusial karena menandai langkah awal Monkey D. Luffy di tanah para raksasa yang sudah lama diimpikan, terutama oleh Usopp.
Berdasarkan jadwal rutin penayangan di Jepang dan platform streaming global, One Piece episode 1156 dijadwalkan rilis pada Minggu, 5 April 2026 pagi. Jika tidak ada penundaan atau recap episode dari pihak Toei Animation, penggemar di Indonesia dapat menikmatinya melalui platform resmi seperti Bilibili (Bstation), iQIYI, atau Netflix dengan subtitle bahasa Indonesia pada hari yang sama sekitar pukul 09.00 atau 12.00 WIB.
Penting untuk diingat bahwa jadwal ini dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pada kebijakan stasiun televisi Fuji TV di Jepang atau adanya acara khusus nasional. Namun, hingga saat ini, produksi anime tetap berjalan stabil untuk mengadaptasi bab-bab awal dari manga Arc Elbaph.
Agar pengalaman menonton Anda lebih maksimal, berikut adalah checklist yang bisa dilakukan:
|Aktivitas
|Detail
|Cek Koneksi Internet
|Pastikan stabil untuk streaming kualitas 1080p atau 4K.
|Platform Resmi
|Bstation, iQIYI, Crunchyroll, atau Netflix.
|Review Episode Sebelumnya
|Tonton kembali akhir Arc Egghead untuk memahami konteks pelarian Luffy.
One Piece 1156 adalah gerbang menuju petualangan yang lebih epik dan penuh misteri sejarah dunia. Dengan latar belakang Pulau Elbaph, kita akan melihat bagaimana Luffy berinteraksi dengan ras terkuat di dunia dan bagaimana rahasia besar mengenai "Abad Kekosongan" mungkin akan terungkap di perpustakaan raksasa milik para raksasa. (Z-4)
