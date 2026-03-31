Curhat Reza Arap untuk Mendiang Lula Lahfah: Aku Izin Move On ya Sayang

Reza Arap(Doc Antara)

DUNIA hiburan Tanah Air kembali tersentuh dengan unggahan emosional dari musisi dan konten kreator, Reza Arap. Melalui akun media sosial pribadinya, personel Weird Genius tersebut membagikan sebuah pesan mendalam yang ditujukan kepada sahabat dekatnya, mendiang Lula Lahfah. Pesan tersebut berisi ungkapan hati Arap yang mencoba untuk berdamai dengan keadaan dan melanjutkan hidup.

Dalam unggahan di Instagram Story yang kemudian viral, Reza Arap mengunggah foto kebersamaannya dengan Lula Lahfah. Kalimat yang paling mencuri perhatian netizen adalah saat Arap menuliskan kalimat izin untuk melangkah maju dari rasa duka yang selama ini menyelimutinya.

Pesan Menyentuh: "Izin Move On ya Sayang"

Reza Arap dikenal memiliki hubungan persahabatan yang sangat erat dengan Lula Lahfah. Kepergian Lula pada tahun lalu meninggalkan lubang besar dalam kehidupan sosial Arap. Namun, dalam unggahan terbarunya, Arap tampak sudah mulai menerima kenyataan tersebut dengan cara yang sangat personal.

"Aku izin move on ya sayang," tulis Reza Arap dalam keterangan fotonya. Kata "move on" di sini merujuk pada proses melepaskan kesedihan yang berlarut-larut agar ia bisa kembali fokus pada karier dan kehidupan pribadinya tanpa dibayangi rasa kehilangan yang menghambat.

Ia juga menambahkan bahwa meskipun ia memutuskan untuk terus melangkah, posisi Lula Lahfah sebagai sahabat terbaik tidak akan pernah tergantikan. Unggahan ini menunjukkan sisi melankolis Arap yang jarang diperlihatkan di depan kamera, membuat banyak penggemar merasa terharu.

Persahabatan yang Melampaui Maut

Bagi mereka yang mengikuti perjalanan karier Reza Arap, sosok Lula Lahfah bukan sekadar teman biasa. Lula seringkali hadir dalam momen-momen krusial hidup Arap, baik saat ia berada di puncak karier maupun saat menghadapi masalah pribadi. Kepergian Lula yang mendadak memang sempat membuat Arap terpukul hebat.

Unggahan "izin move on" ini dianggap sebagai bentuk closure atau penutupan babak duka oleh para pengikutnya. Secara psikologis, mengomunikasikan perasaan kepada orang yang telah tiada merupakan salah satu mekanisme koping yang sehat untuk mengatasi rasa kehilangan (grief).

Lula Lahfah meninggal dunia pada Januari 2026, meninggalkan duka mendalam bagi industri kreatif dan rekan-rekan artis lainnya. Sejak saat itu, Reza Arap kerap memberikan penghormatan khusus dalam berbagai kesempatan.

Reaksi Netizen dan Dukungan untuk Arap

Tak butuh waktu lama bagi unggahan tersebut untuk tersebar luas di berbagai platform seperti X (Twitter) dan TikTok. Banyak netizen yang memberikan dukungan moral kepada Reza Arap agar tetap kuat dan semangat dalam berkarya.

"Melihat Arap yang sekuat ini untuk izin move on ke Lula benar-benar bikin nangis. Persahabatan mereka memang tulus banget," tulis salah satu netizen di kolom komentar akun fanpage.

Dengan adanya pesan ini, Reza Arap seolah ingin memberikan tanda bahwa ia siap untuk kembali sepenuhnya ke panggung hiburan dengan energi yang baru, namun tetap membawa kenangan manis bersama mendiang sahabatnya tersebut. (Z-4)