Gaduh Temuan Whip Pink di Rumah Reza Arap, Jejak Digital dan Regulasi Nitrous Oxide

Tabung Whip Pink.(Dok. Metro Tv)

JAGAT media sosial Indonesia kembali digemparkan oleh temuan netizen terkait keberadaan tabung berwarna merah muda, yang diduga sebagai Whip Pink atau Nitrous Oxide (N2O), di kediaman musisi Reza Arap. Temuan ini mencuat setelah potongan klip dari vlog saluran YouTube Guraisu episode 107 beredar luas di platform TikTok dan X pada Kamis, 5 Februari 2026.

Kehebohan ini bukan tanpa alasan. Tabung serupa sebelumnya ditemukan oleh pihak kepolisian di lokasi meninggalnya selebgram Lula Lahfah, kekasih Reza Arap, pada akhir Januari lalu. Meskipun penyelidikan kematian Lula telah dihentikan karena tidak ditemukan unsur pidana, keberadaan zat tersebut di lingkungan terdekat sang musisi kini memicu perdebatan publik mengenai gaya hidup dan batas privasi.

Jejak Digital yang Tak Terhapus

Vlog yang awalnya menayangkan sudut-sudut rumah Reza Arap tersebut kini dilaporkan telah dihapus atau disunting oleh pemilik saluran. Namun, di era digital 2026, tindakan penghapusan konten sering kali terlambat dibandingkan kecepatan tangan netizen dalam melakukan rekaman layar (screen record).

Baca juga : Gas N2O Hanya untuk Medis, Bisa Diakses Tenaga Kesehatan

Selebgram Karin Novilda atau Awkarin, yang merupakan sahabat dekat mendiang Lula Lahfah, turut memberikan sindiran tajam melalui media sosialnya. Ia mempertanyakan alasan penghapusan vlog tersebut jika memang tidak ada hal yang disembunyikan. Pernyataan senada juga datang dari Dara Arafah yang mengisyaratkan bahwa kebenaran akan segera terungkap melalui bukti-bukti digital yang telah diamankan netizen.

Bahaya Nitrous Oxide (N2O)

Nitrous Oxide atau gas tertawa jika disalahgunakan dapat menyebabkan halusinasi, kerusakan saraf, hingga kegagalan pernapasan yang berujung kematian. Penggunaannya di luar prosedur medis sangat tidak disarankan.

Urgensi Regulasi Nitrous Oxide

Isu ini juga mulai merembet ke ranah hukum dan kebijakan publik. Nitrous Oxide, yang secara medis digunakan sebagai gas bius namun sering disalahgunakan sebagai "gas tertawa", memiliki risiko fatal jika dikonsumsi tanpa pengawasan. DPR RI dilaporkan mulai menyoroti peredaran bebas tabung-tabung gas ini di pasar daring dan mendesak adanya penertiban segera guna mencegah jatuhnya korban lebih lanjut.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Reza Arap belum memberikan pernyataan resmi terkait temuan tersebut maupun alasan di balik penarikan konten video yang menjadi pemicu kegaduhan. Kasus ini menjadi pengingat bagi para kreator konten bahwa di era transparansi total, setiap sudut ruang pribadi yang terekspos bisa menjadi konsumsi publik dengan konsekuensi sosial yang besar.