Awal Mula Viral Whip Pink Reza Arap dan Alasan Awkarin Beri Reaksi Pilu

Karin Novilda atau Akwarin di makan mendiang Lula Lahfah.(Dok. Instagram Karin Novilda)

UNGGAHAN vlog terbaru di saluran YouTube Guraisu mendadak viral setelah netizen menemukan penampakan tabung 'Whip Pink' di kediaman musisi Reza Arap, memicu reaksi keras dari selebgram Awkarin. Kehebohan ini muncul pada Kamis (5/2/2026), tepat dua minggu setelah kepergian sahabat mereka, Lula Lahfah, yang kematiannya pada 23 Januari lalu dikaitkan dengan temuan zat serupa oleh kepolisian.

Awal mula kegaduhan ini bermula dari vlog Guraisu episode 107 berjudul "MENCARI YANG TERENAK DI GADING SERPONG". Netizen yang jeli menangkap penampakan tabung kecil berwarna merah muda di detik ke-25 yang diduga kuat sebagai Whip Pink atau Nitrous Oxide (N2O). Tak lama setelah potongan video tersebut ramai di TikTok, video asli di YouTube langsung ditarik atau dihapus oleh pemilik saluran.

Reaksi Menohok Awkarin dan Dara Arafah

Tindakan penghapusan vlog tersebut justru memicu kecurigaan lebih dalam dari para sahabat mendiang Lula Lahfah. Awkarin melalui akun Instagram pribadinya memberikan komentar menohok yang menyiratkan adanya hal yang ditutupi.

"Kalau emang ga ada apa-apa, kenapa harus di takedown vlog-nya? Sekarang ngerti, kan?" tulis Awkarin dalam unggahannya, Kamis (5/2/2026).

Senada dengan Awkarin, selebgram Dara Arafah juga memberikan respons dingin melalui kolom komentar akun gosip yang mengunggah ulang potongan video tersebut. "Sudah pada screen record kan?" tulis Dara, seolah mengonfirmasi bahwa bukti digital telah diamankan oleh netizen sebelum video tersebut menghilang.

Alasan di Balik Reaksi Pilu Awkarin

Reaksi pilu dan tajam dari Awkarin didasari oleh rasa kehilangan yang mendalam atas kematian Lula Lahfah. Mengingat pihak kepolisian sebelumnya menemukan tabung Whip Pink di lokasi kejadian meninggalnya Lula di apartemen Dharmawangsa pada akhir Januari lalu, keberadaan benda serupa di lingkungan terdekat mereka dianggap sebagai bentuk ketidakpekaan atau indikasi gaya hidup yang memicu trauma bagi para sahabat.

Hingga saat ini, pihak Reza Arap maupun manajemen Guraisu belum memberikan keterangan resmi mengenai keberadaan tabung tersebut maupun alasan di balik penghapusan vlog yang kini menjadi pusat perhatian publik tersebut. (H-3)