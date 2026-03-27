Jejak Karier Lee Sang-bo, dari Debut 2006 hingga Puncak Popularitas di Miss Monte-Cristo

Nama Lee Sang-bo kini tengah menjadi perbincangan hangat menyusul kabar duka yang menyatakan sang aktor meninggal dunia pada 26 Maret 2026. Di balik perannya yang seringkali terlihat tangguh di layar kaca, Lee Sang-bo memiliki kisah hidup yang penuh perjuangan dan dedikasi luar biasa di industri hiburan Korea Selatan.

Biodata Singkat Lee Sang-bo

Informasi Detail Nama Asli Lee Sang-bo (이상보) Nama Panggung Lama Lee Bo-hyun Tanggal Lahir 21 Oktober 1981 Tempat Lahir Seoul, Korea Selatan Tinggi Badan 181 cm Pendidikan Universitas Joongbu (Teater dan Film) Agensi Terakhir Korea Management Group (KMG)

Awal Karier dan Perubahan Nama

Lee Sang-bo memulai debut aktingnya pada tahun 2006 melalui drama KBS2 berjudul The Invisible Man Choi Jang-soo. Selama kurang lebih 10 tahun pertama kariernya, ia menggunakan nama panggung Lee Bo-hyun. Namun, pada tahun 2016, ia memutuskan untuk kembali menggunakan nama aslinya, Lee Sang-bo, sebagai bentuk komitmen baru dalam berkarya.

Kisah Hidup yang Menyentuh: Kehilangan Keluarga

Banyak penggemar yang baru mengetahui bahwa Lee Sang-bo mengalami serangkaian tragedi pribadi yang berat. Ia kehilangan kakak perempuannya dalam kecelakaan pada tahun 1998, disusul oleh kematian ayahnya pada tahun 2010. Puncak kesedihannya terjadi pada tahun 2019 ketika ibunya meninggal dunia akibat kanker paru-paru.

Kehilangan seluruh anggota keluarga inti ini membuatnya berjuang melawan depresi berat dan gangguan kecemasan. Hal inilah yang sempat memicu kesalahpahaman publik pada tahun 2022, di mana ia sempat dituduh menggunakan narkoba karena pengaruh obat antidepresan yang ia konsumsi secara legal di bawah pengawasan dokter.

Karya-Karya Ikonik

Sepanjang kariernya, Lee Sang-bo dikenal sebagai aktor yang mampu memberikan kedalaman emosi pada setiap karakter yang ia mainkan. Beberapa karya terkenalnya meliputi:

Miss Monte-Cristo (2021): Berperan sebagai Oh Ha-joon, peran utama yang melambungkan popularitasnya secara internasional.

Berperan sebagai Oh Ha-joon, peran utama yang melambungkan popularitasnya secara internasional. The Elegant Empire (2023-2024): Proyek comeback setelah membersihkan namanya dari segala tuduhan palsu.

Proyek setelah membersihkan namanya dari segala tuduhan palsu. Rugal (2020): Menunjukkan kemampuannya dalam drama bergenre aksi sebagai Detektif Yang Moon-bok.

Menunjukkan kemampuannya dalam drama bergenre aksi sebagai Detektif Yang Moon-bok. Secretly, Greatly (2013): Salah satu film layar lebar populer yang pernah ia bintangi.

Pernyataan Terakhir: Sebelum wafat, Lee Sang-bo sempat mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada para penggemar yang tetap percaya kepadanya di masa-masa sulit. "Akting adalah satu-satunya hal yang membuat saya merasa tetap hidup," ujarnya dalam sebuah wawancara tahun 2025.

FAQ - People Also Ask

Siapa keluarga Lee Sang-bo?

Lee Sang-bo telah kehilangan seluruh anggota keluarga intinya; kakaknya wafat tahun 1998, ayahnya tahun 2010, dan ibunya tahun 2019.

Apa kasus yang menimpa Lee Sang-bo tahun 2022?

Ia sempat dituduh menggunakan narkoba, namun hasil investigasi polisi membuktikan bahwa ia hanya mengonsumsi obat antidepresan resmi untuk mengobati depresinya.

Apa akun Instagram resmi Lee Sang-bo?

Akun resminya adalah @sangbo_1021, namun dilaporkan bahwa seluruh unggahannya telah dihapus sesaat sebelum kabar kematiannya beredar.