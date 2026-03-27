Kronologi Lee Sang-bo Ditemukan Meninggal Dunia, Polisi Lakukan Investigasi Mendalam

Kabar duka datang dari industri hiburan Korea Selatan. Aktor Lee Sang-bo dilaporkan meninggal dunia pada Kamis, 26 Maret 2026. Aktor yang membintangi drama The Elegant Empire ini mengembuskan napas terakhirnya pada usia 45 tahun.

Berdasarkan laporan dari media lokal Hankook Ilbo pada Jumat (27/3/2026), Lee Sang-bo ditemukan tak bernyawa setelah pihak keluarga memberikan laporan kepada kepolisian. Petugas segera dikerahkan ke lokasi kejadian untuk melakukan investigasi awal guna mengungkap penyebab pasti kematian sang aktor.

Pernyataan Agensi dan Situasi Terkini

Agensi yang menaungi Lee Sang-bo, Korea Management Group (KMG), menyatakan bahwa mereka tengah memverifikasi kebenaran berita tersebut secara mendalam. "Kami sedang memeriksa laporan yang beredar dan berusaha memahami situasi yang terjadi," ujar perwakilan KMG dalam pernyataan singkatnya.

Hingga berita ini diturunkan, seluruh unggahan di akun media sosial pribadi milik Lee Sang-bo dilaporkan telah dihapus, yang menambah duka dan tanda tanya di kalangan penggemar.

Perjalanan Karier dan Perjuangan Melawan Stigma

Lahir pada tahun 1981, Lee Sang-bo memulai debutnya di layar kaca pada tahun 2006 melalui drama KBS2 The Invisible Man. Namanya semakin dikenal luas melalui peran-peran kuat dalam drama populer seperti:

Miss Monte-Cristo

Private Lives

The Elegant Empire

Cruel Love

Pada September 2022, Lee Sang-bo sempat menjadi pusat perhatian publik setelah dituduh menggunakan narkoba. Namun, penyelidikan kepolisian membuktikan bahwa tuduhan tersebut salah. Hasil tes menunjukkan bahwa zat yang terdeteksi adalah obat antidepresan yang dikonsumsinya secara legal untuk mengatasi gangguan depresi dan kecemasan pasca kehilangan anggota keluarganya.

Meski sempat terpuruk akibat fitnah tersebut, Lee Sang-bo menunjukkan ketangguhannya dengan kembali ke dunia akting dan menandatangani kontrak dengan agensi baru tahun lalu untuk memulai lembaran baru dalam kariernya.

Informasi Bantuan Depresi dan masalah kesehatan mental adalah hal yang serius. Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal sedang mengalami masa sulit atau memiliki kecenderungan menyakiti diri sendiri, segera hubungi layanan kesehatan jiwa atau hotline darurat terdekat.

