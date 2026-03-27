5 Drama Lee Sang-bo Paling Terkenal Sepanjang Kariernya

Aktor Lee Sang-bo, yang baru saja dikabarkan meninggal dunia pada 26 Maret 2026, meninggalkan warisan akting yang luar biasa bagi para pencinta drama Korea. Selama hampir dua dekade berkarier, ia telah membintangi berbagai judul yang menguras emosi penonton.

Berikut adalah deretan drama Lee Sang-bo yang paling berkesan dan wajib ditonton untuk mengenang bakat aktingnya:

1. Miss Monte-Cristo (2021)

Dalam drama bertema balas dendam ini, Lee Sang-bo memerankan Oh Ha-joon. Karakter ini digambarkan sebagai pria dari keluarga konglomerat yang terlihat nakal di luar, namun sebenarnya memiliki hati yang tulus. Peran ini dianggap sebagai puncak kariernya karena ia berhasil membangun chemistry yang kuat dengan lawan mainnya, Lee So-yeon.

Baca juga : Kronologi Lee Sang-bo Ditemukan Meninggal Dunia, Polisi Lakukan Investigasi Mendalam

2. The Elegant Empire (2023-2024)

Drama ini memiliki makna emosional bagi Lee Sang-bo karena merupakan proyek pertamanya setelah berhasil membersihkan namanya dari tuduhan palsu terkait narkoba pada tahun 2022. Memerankan Na Seung-pil, ia tampil memukau sebagai pria yang terjebak dalam intrik kekuasaan dan bisnis hiburan.

3. Rugal (2020)

Beralih ke genre aksi, Lee Sang-bo terlibat dalam drama OCN berjudul Rugal. Ia berperan sebagai Yang Moon-bok, seorang detektif yang gigih. Drama ini memperlihatkan kemampuan Lee Sang-bo dalam melakoni adegan-adegan fisik dan ketegangan tinggi.

4. Private Lives (2020)

Meski tampil sebagai pemeran pendukung (Ahn Se-jin), kontribusi Lee Sang-bo dalam drama JTBC ini sangat krusial bagi pengembangan plot di pertengahan cerita. Ia berhasil memerankan karakter misterius yang terlibat dalam dunia spionase dan penipuan korporat.

5. The Invisible Man (2006)

Bagi penggemar lama, drama debut Lee Sang-bo ini adalah awal dari segalanya. Menggunakan nama panggung Lee Bo-hyun, ia memulai langkahnya di dunia akting dengan penuh dedikasi, yang kemudian membawanya menjadi salah satu aktor watak yang dihormati di Korea Selatan.