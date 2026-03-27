Masa Depan Anak Jadi Taruhan

Daftar Film dan Drama Lee Sang bo

Daftar Film dan Drama Lee Sang bo
Aktor Korea Selatan Lee Sang Bo(Tangkapan layar drama Lee Sang Bo)

LEE Sang bo (lahir 21 Oktober 1981) merupakan aktor asal Korea Selatan. Lee Sang Bo dikonfirmasi meninggal dunia pada usia 43 tahun. Jenazahnya ditemukan di kediamannya di Gyeonggi, Korea Selatan, Jumat (27/3). Mengawali karier dengan nama panggung Lee Bo-hyun, ia menjalani berbagai peran mulai dari karakter pendukung yang kuat hingga pemeran utama dalam drama harian populer.

Daftar Film Lee Sang-bo

 Lee Sang-bo beberapa kali terlibat dalam proyek layar lebar yang cukup signifikan:

  • Mephisto (2020) – Memainkan peran penting dalam film thriller misteri ini.
  • Secretly, Greatly (2013) – Muncul sebagai Agen NIS A dalam film aksi-komedi yang sangat populer.
  • Kisarazu Cat's Eye: World Series (2006) – Terlibat dalam produksi film Jepang sebagai bagian dari awal kariernya.

Daftar Drama Korea Lee Sang-bo (Paling Populer)

Drama televisi Lee Sang Bo, berikut adalah daftar karyanya:

  • The Elegant Empire (2023-2024): Berperan sebagai Na Seung-pil, drama ini menjadi momentum kebangkitannya yang sukses.
  • Miss Monte-Cristo (2021): Sebagai Oh Ha-joon, ia meraih popularitas tinggi lewat karakter yang kompleks.
  • Private Lives (2020): Muncul sebagai Ahn Se-jin (Ep. 9-11).
  • Rugal (2020): Berperan sebagai Detektif Yang Moon-bok.
  • Daughters-in-Law (2007): Salah satu drama awal yang melambungkan namanya.
  • Invisible Man, Choi Jang-soo (2006): Drama debut yang menandai langkah pertamanya di dunia akting.

