Aktor Korea Selatan Lee Sang Bo Ditemukan Meninggal di Rumahnya

AKTOR Korea Selatan Lee Sang Bo dikabarkan meninggal dunia sore ini (27/3) di rumahnya. Aktor yang pernah membintangi sejumlah drama seperti Private Lives, Elegant Empire, dan Rugal, itu dilaporkan telah meninggal dunia pada usia 43 tahun.
Jenazah sang aktor ditemukan di rumahnya oleh seorang anggota keluarga.
Mengutip dari The Korea Herald, pihak berwenang sedang menyelidiki penyebab kematiannya setelah menanggapi laporan dari anggota keluarga, menurut media lokal. Agensi Lee mengatakan pada hari Jumat bahwa mereka sedang berupaya mengonfirmasi detail seputar kematiannya.
Selama kariernya yang berlangsung hampir dua dekade, Lee sebagian besar berperan sebagai pemeran pendukung di berbagai serial televisi dan film Korea.
Ia memulai debutnya pada tahun 2006 melalui serial KBS2 The Invisible Man dan tampil dalam berbagai drama televisi, termasuk Miss Monte-Cristo (2021), yang menjadi peran utama pertamanya.
Pada tahun 2022, Lee Sang Bo sempat ditahan sementara atas dugaan penggunaan narkoba.
Lee Sang Bo kemudian dibebaskan tanpa dakwaan setelah polisi meninjau catatan medis yang menegaskan bahwa ia telah mengonsumsi obat resep untuk alasan kesehatan mental.
Sementara itu, seorang perwakilan dari Korea Management Group (KMG), agensi Lee Sang Bo, mengatakan kepada Maeil Business Newspaper Star Today, Jumat (27/3), bahwa akan memberikan keterangan namun masih melihat situasi.
“Kami telah melihat berita tersebut dan saat ini sedang berusaha memahami situasinya.”
Ruang duka telah disiapkan untuk jenazah Lee Sang bo di Ruang 3 di Rumah Duka Jungang di Pyeongtak, Provinsi Gyeonggi. Upacara pemakaman akan digelar pada pukul 10.30 pagi tanggal 29 Maret. (H-4)
