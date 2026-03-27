Respons Marshanda Soal Gaya Baru Anak Tuai Pujian, Dinilai Bijak dan Modern

Marshanda menuai pujian setelah merespons perubahan penampilan anak dengan tenang. Sikapnya dinilai mencerminkan pola asuh modern yang mengutamakan komunikasi.

AKTRIS dan publik figur Marshanda kembali mencuri perhatian publik setelah responsnya terhadap perubahan penampilan sang anak menuai banyak pujian. Sikapnya yang tenang dan terbuka dinilai mencerminkan pola asuh modern yang mengedepankan komunikasi dan pemahaman.

Melalui unggahan di media sosial, Marshanda mengungkapkan ia memilih untuk tidak langsung melarang keputusan anaknya dalam mengubah penampilan. Baginya, hal tersebut merupakan bagian dari proses tumbuh kembang dan eksplorasi identitas diri yang wajar terjadi pada anak.

Ia menegaskan selama perubahan tersebut tidak membahayakan dan masih dalam batas yang sehat, orangtua sebaiknya hadir sebagai pendamping, bukan pengontrol. Pendekatan ini dinilai mampu menciptakan hubungan yang lebih terbuka antara orang tua dan anak.

Baca juga : Rahasia Kekuatan Mental Remaja: Studi NTNU Ungkap Kunci Motivasi dan Keberanian Siswa

Pandangan Marshanda sejalan dengan prinsip dalam psikologi perkembangan anak. Menurut American Psychological Association, dukungan emosional dari orangtua menjadi faktor penting dalam membantu anak membangun rasa percaya diri dan memahami identitas dirinya. Anak yang merasa didengar cenderung lebih mampu mengambil keputusan dengan pertimbangan yang matang.

Respon Netizen

Respons Marshanda pun mendapat banyak apresiasi dari warganet. Tidak sedikit yang menilai sikap tersebut sebagai contoh pola asuh yang relevan dengan kondisi zaman saat ini. Di tengah perubahan sosial yang cepat, pendekatan yang fleksibel dinilai lebih efektif dibandingkan pola asuh yang terlalu kaku.

Meski begitu, sebagian pihak tetap mengingatkan pentingnya batasan dalam memberikan kebebasan kepada anak. Kebebasan yang tidak diimbangi dengan arahan dikhawatirkan dapat membuat anak kehilangan pegangan. Namun, Marshanda tampak menyadari hal tersebut dan tetap menekankan pentingnya nilai serta komunikasi dalam keluarga.

Cara Pandang Pendidikan Anak

Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran cara pandang dalam mendidik anak, khususnya di kalangan orang tua muda. Perubahan penampilan kini tidak lagi semata dianggap sebagai bentuk pembangkangan, melainkan bagian dari proses pencarian jati diri.

Langkah Marshanda juga membuka ruang diskusi yang lebih luas tentang bagaimana orangtua dapat menempatkan diri di tengah dinamika perkembangan anak. Dengan pendekatan yang bijak dan penuh empati, ia menunjukkan bahwa mendampingi anak tidak selalu harus dengan larangan, tetapi bisa melalui kepercayaan dan dialog. (American Psychological Association/Media Sosial Marshanda/Z-2)