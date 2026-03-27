Kabar Bahagia! Taylor Lautner dan Istri Umumkan Kehamilan Anak Pertama

Bintang Twilight, Taylor Lautner, dan istrinya, Tay, resmi mengumumkan kabar bahagia kehamilan anak pertama mereka melalui unggahan manis di Instagram.(Instagram)

KABAR gembira datang dari bintang film Twilight, Taylor Lautner. Aktor berusia 34 tahun tersebut bersama sang istri, Tay, 29, baru saja mengumumkan sedang menantikan kelahiran anak pertama mereka.

Pasangan yang memiliki nama depan yang sama ini membagikan kabar kehamilan tersebut melalui unggahan bersama di Instagram pada Kamis, 26 Maret 2024. Dalam rangkaian foto yang diunggah, keduanya tampak berpose mesra di sebuah padang rumput sambil memamerkan deretan foto hasil sonogram (USG).

Salah satu foto manis menunjukkan momen saat Lautner membungkuk untuk mencium perut istrinya yang mengenakan setelan serba putih. Dengan nada bercanda, mereka menuliskan keterangan pada unggahan tersebut, "Apa yang lebih baik daripada dua Taylor Lautner???"

Perjalanan Cinta "The Taylors"

Pasangan ini pertama kali mempublikasikan hubungan mereka pada tahun 2018. Setelah menjalin hubungan selama tiga tahun, Lautner melamar Tay dengan suasana romantis pada November 2021. Setahun kemudian, tepatnya pada 11 November 2022, keduanya resmi mengikat janji suci pernikahan di Epoch Estate Wines, kawasan perkebunan anggur di California.

Mengenang hari pernikahan mereka, pasangan ini sempat berbagi cerita kepada majalah PEOPLE. Tay mengungkapkan betapa emosionalnya momen tersebut bagi mereka berdua.

"Semuanya terasa begitu nyata. Kami berdua sangat terlibat dalam prosesnya sehingga kami memiliki ekspektasi yang tinggi, tetapi hari itu benar-benar melampaui segalanya," ujar Tay.

Senada dengan sang istri, Lautner pun menginginkan suasana pernikahan yang hangat dan tanpa tekanan. "Kami hanya ingin hari itu terasa penuh perayaan, tanpa tekanan atau kecemasan. Semua orang yang hadir sangat berarti bagi kami dan kami ingin mereka semua menjadi bagian dari hari itu," kenang Lautner.

Pertemuan yang Diatur Sang Adik

Pertemuan awal pasangan ini ternyata berkat campur tangan adik perempuan Lautner, Makena Moore. Pada Januari 2022, Lautner sempat menceritakan ia bertemu dengan Tay saat dirinya sedang mengambil masa jeda (hiatus) dari dunia akting.

"Saya ingin mengambil langkah mundur dan menikmati hidup serta menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman-teman saya. Dan dari situ saya bertemu tunangan saya, jadi semuanya berjalan lancar," jelas pemeran Jacob Black tersebut.

Momen pertunangan mereka pun tak kalah ikonik. Kala itu, Lautner berlutut di depan perapian yang dikelilingi kelopak bunga mawar dan lilin. Tay, yang saat itu sangat terkejut, membalas unggahan tersebut dengan menyebut Lautner sebagai sahabat sejatinya. "SAYA TIDAK SABAR UNTUK MENGHABISKAN SELAMANYA BERSAMAMU," tulis Tay saat itu. Kini, kebahagiaan mereka semakin lengkap dengan kehadiran calon anggota keluarga baru. (People/Z-2)