Bill Cosby Divonis Bayar Ganti Rugi Rp285 Miliar atas Kasus Kekerasan Seksual Tahun 1972

Gara-gara Yaqut, Noel ikut ajukan jadi tahanan rumah.
JURI di pengadilan California memerintahkan komedian kawakan Bill Cosby untuk membayar ganti rugi sebesar US$19,25 juta (sekitar Rp285 miliar) kepada seorang mantan pelayan. Putusan ini diambil setelah juri menyatakan Cosby bersalah atas tindakan pembiusan dan pelecehan seksual terhadap perempuan tersebut lebih dari lima dekade yang lalu.
Penggugat, Donna Motsinger, 84, menyatakan insiden tersebut terjadi tahun 1972. Saat itu, Cosby menjemputnya menggunakan limusin untuk mengajaknya menonton salah satu pertunjukan komedinya. Motsinger menuduh mantan bintang televisi itu memberinya anggur dan pil yang membuatnya tidak berdaya.
Berdasarkan dokumen pengadilan, Motsinger dulunya bekerja sebagai pelayan di restoran Trident di Sausalito, sebuah tempat yang sering dikunjungi selebriti termasuk Cosby. Dalam gugatannya, Motsinger menyebutkan Cosby memberinya pil yang awalnya ia kira sebagai aspirin.
"Hal berikutnya yang dia tahu, dia mulai kehilangan kesadaran," tulis dokumen gugatan tersebut sebagaimana dilaporkan Los Angeles Times. "Hal terakhir yang diingat Nona Motsinger adalah kilatan cahaya."
Gugatan itu merinci Motsinger terbangun di rumah dalam keadaan telanjang dan hanya mengenakan pakaian dalam. "Dia tahu bahwa dia telah dibius dan diperkosa oleh Bill Cosby," lanjut dokumen tersebut.
Pihak Bill Cosby, 88, secara konsisten membantah tuduhan Motsinger, bersama dengan klaim serupa dari puluhan wanita lainnya dalam serangkaian kasus sipil dan kriminal. Pengacara Cosby menolak tuduhan tersebut dan berargumen dalam berkas pengadilan bahwa Motsinger "mengaku secara bebas bahwa dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi."
Jennifer Bonjean, pengacara Cosby, menyatakan kepada media AS bahwa kliennya akan mengajukan banding atas vonis yang dijatuhkan pada Senin (23/3) tersebut. Saat ini, juri di Santa Monica masih mempertimbangkan kemungkinan adanya tambahan biaya ganti rugi punitif yang nilainya belum ditentukan.
Bill Cosby sempat menikmati puncak popularitas pada tahun 1980-an dan 90-an melalui sitkom The Cosby Show. Namun, reputasinya hancur total setelah puluhan perempuan muncul dengan tuduhan pemerkosaan, pelecehan seksual, dan perilaku menyimpang yang terjadi sejak tahun 1960-an.
Cosby sebelumnya sempat mendekam di penjara Pennsylvania, namun dibebaskan pada 2021 setelah menjalani hampir tiga tahun hukuman. Pembebasannya terjadi setelah Mahkamah Agung negara bagian tersebut membatalkan vonisnya karena alasan teknis hukum. Hingga saat ini, Cosby tetap bersikeras bahwa semua pertemuan seksual yang dituduhkan dilakukan atas dasar suka sama suka. (BBC/Z-2)
Aktor John Alford meninggal di penjara pada 13 Maret 2026. Ia menjalai hukuman penjara usai vonis bersalah dalam kasus pelecehan seksual terhadap dua remaja.
Empat bersaudara keluarga Cascio menggugat Michael Jackson Estate atas dugaan pelecehan seksual selama satu dekade.
Kemenpora mengambil sikap tegas terhadap oknum pelatih berinisial HB yang diduga melakukan pelecehan seksual dan kekerasan fisik di lingkungan Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI).
PENYIDIK Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Belu, Nusa Tenggara Timur, memburu RM, salah satu pemuda yang diduga turut terlibat dalam kasus persetubuhan anak berusia 16 tahun.
Jacques Leveugle ditangkap setelah keponakannya menemukan USB berisi catatan kejahatan seksual terhadap 89 remaja di berbagai negara.
