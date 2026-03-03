Michael Jackson Digugat Mantan Sahabat Dekatnya, Cascio Bersaudara Terkait Trafficking dan Pelecehan

Headline
EMPAT bersaudara dari keluarga Cascio, Frank, Dominic, Marie-Nicole, dan Aldo, resmi mengajukan gugatan terhadap ahli waris (estate) Michael Jackson pada 27 Februari lalu di Los Angeles. Gugatan ini menuduh mendiang "King of Pop" tersebut melakukan perdagangan seks dan pelecehan seksual terhadap mereka selama lebih dari satu dekade.
Keluarga Cascio sebelumnya dikenal sebagai orang terdekat Jackson yang sering menyebut diri mereka sebagai "keluarga kedua" sang penyanyi. Bahkan, mereka sempat membela Jackson dalam persidangan tahun 2003. Namun, melalui gugatan terbaru ini, mereka berusaha membatalkan kesepakatan sebelumnya yang menurut mereka dirancang untuk menyuap dan membungkam para korban.
Dalam dokumen gugatan, para penggugat mengklaim pelecehan dimulai saat mereka masih berusia tujuh atau delapan tahun. Jackson dituduh mencekoki mereka dengan konten pornografi, alkohol, hingga obat-obatan keras dan resep dokter seperti Xanax dan Viagra.
Gugatan tersebut juga mengungkap istilah-istilah manipulatif yang digunakan Jackson, seperti menyebut minuman keras sebagai "Disney Juice" dan anggur sebagai "Jesus Juice". Jackson diduga menggunakan taktik isolasi, termasuk meyakinkan orang tua mereka untuk melakukan homeschooling dan membawa mereka dalam perjalanan internasional demi mendapatkan akses lebih luas untuk melakukan pelecehan.
Pihak penggugat mengklaim bahwa pelecehan tersebut terus berlanjut hingga beberapa hari sebelum kematian Michael Jackson pada tahun 2009.
Titik balik bagi Cascio bersaudara dilaporkan terjadi setelah menonton dokumenter Leaving Neverland tahun 2019. Film tersebut diklaim telah "mendeprogram" mereka dan menyadarkan apa yang mereka alami adalah sebuah kesalahan fatal yang merusak mental mereka.
Pengacara keluarga Cascio, Howard King, menyatakan kliennya tidak ingin lagi bungkam meski ada ancaman kehancuran finansial dari pihak estate.
"Cascios memilih untuk tidak lagi diam. Mereka tidak hanya mencari kompensasi yang adil atas pelecehan selama lebih dari satu dekade, tetapi juga berharap gugatan ini akan memberanikan korban lain untuk muncul dan melepaskan belenggu keheningan mereka," ujar King.
Di sisi lain, pengacara Michael Jackson Estate, Martin Singer, membantah keras tuduhan tersebut. Ia menggambarkan gugatan ini sebagai upaya putus asa untuk mendapatkan uang dari keluarga yang selama 25 tahun selalu membela Jackson.
"Gugatan baru ini adalah taktik pencarian forum yang transparan dalam skema mereka untuk memperoleh ratusan juta dolar dari harta kekayaan dan perusahaan Michael," tegas Singer.
Saat ini, Cascio bersaudara tengah menunggu putusan pengadilan yang dijadwalkan pada 5 Maret mendatang terkait upaya mereka membatalkan penyelesaian perkara sebelumnya agar kasus ini bisa berlanjut di pengadilan terbuka. (Pitchfork/Z-2)
