JOHN Alford meninggal di penjara pada 13 Maret 2026. Alford meninggal dua bulan setelah mendekam dipenjara karena melakukan pelecehan seksual terhadap dua gadis remaja.

Mantan pemain serial Grange Hill dan London’s Burning ini ditemukan meninggal di penjara HMP Bure di Norfolk.

Alford yang memiliki nama asli John Shannon telah dijatuhi hukuman delapan setengah tahun penjara akibat tindakan pelecehan yang ia lakukan terhadap dua remaja berusia 14 dan 15 tahun.

Salah satu petugas penjara mengonfirmasi kematian tersebut kepada BBC dan mengatakan dalam sebuah pernyataan John Shannon meninggal di penjara pada 13 Maret 2026. Ia menambahkan kematian tersebut akan diselidiki pihak Ombudsman Penjara dan Pengawasan.

Kasus Pelecehan Seksual oleh Alford

Alford yang berasal dari Holloway, London utara, diadili di Pengadilan Mahkota St Albans pada bulan September 2025.

Pengadilan menemukan bukti pada 9 April 2022, Alford membeli makanan, alkohol, dan rokok senilai £250 dari sebuah SPBU terdekat pada dini hari. Alkohol berupa vodka yang dibeli oleh Alford kemudian diminum oleh para korban.

Alford mengatakan telah minum-minum dengan temannya di sebuah pub terdekat dan para korban berada di rumah untuk menginap bersama putri temannya.

Selama persidangan di bulan September tersebut, jaksa penuntut, Chris White, mengatakan pada juri, “John Shannon sepenuhnya menyadari usia gadis-gadis itu, tetapi dia memilih untuk mengeksploitasi mereka dengan memberi mereka alkohol dan kemudian melakukan pelecehan seksual terhadap mereka.”

Alford membantah tuduhan tersebut. Ia tetap mengatakan tidak melakukan tindakan pelecehan.

Hakim Caroline Overton kemudian menjatuhkan hukuman kepada Alford dengan menyatakan pelanggaran tersebut memiliki dampak signifikan dan berkelanjutan bagi para korban.

Para juri menyampaikan putusan tersebut setelah 13 jam bermusyawarah dan Alford dinyatakan bersalah atas empat dakwaan aktivitas seksual dengan gadis yang lebih muda, penyerangan seksual, dan penyerangan dengan penetrasi. Alford resmi dipenjara pada 14 Januari 2026.

Sebelumnya, Alford pernah dipecat dari serial London’s Burning. Ia dipenjara selama sembilan bulan setelah dinyatakan bersalah karena memasok kokain dan ganja pada seorang jurnalis News of the World pada 1997.

Catatan kriminal dari Alford juga menunjukkan dirinya pernah dihukum karena perilaku tertib, mengemudi dalam keadaan mabuk, menyebabkan kerusakan kriminal, serta menghalangi petugas polisi. (BBC/Z-2)