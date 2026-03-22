Ini Respons Awkarin usai Diisukan Pindah Agama

Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Selebgram kenamaan Karin Novilda atau yang lebih akrab disapa Awkarin kembali menjadi pusat perhatian publik di tengah suasana Idul Fitri 2026. Namanya mendadak viral setelah muncul isu yang menyebut dirinya telah berpindah keyakinan atau murtad dari agama Islam.
Isu ini bermula dari beredarnya tangkapan layar sebuah artikel yang mengklaim Awkarin telah memeluk agama Kristen. Kabar tersebut memicu perdebatan sengit di kalangan warganet, mengingat Awkarin selama ini dikenal sebagai seorang Muslim.
Tuduhan ini sebenarnya bukan hal baru bagi Awkarin. Ada beberapa alasan kuat mengapa netizen sering kali melontarkan tuduhan tersebut:
Alih-alih emosional, Awkarin memberikan jawaban yang cukup cerdas melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Ia membagikan potret dirinya mengenakan mukena usai melaksanakan salat Idul Fitri.
"Very much Kristiani yes very much journalism yes," tulis Awkarin sebagai bentuk sindiran terhadap pemberitaan yang menyebut dirinya pindah agama. Unggahan ini seolah menegaskan bahwa dirinya masih seorang Muslim dan sedang merayakan Lebaran seperti umat Islam lainnya.
Awkarin juga menyampaikan ucapan Selamat Idul Fitri dan permohonan maaf lahir batin kepada seluruh pengikutnya, yang sekaligus menjadi bukti kuat untuk menepis isu murtad yang beredar.
|Kategori
|Detail Fakta
|Agama Saat Ini
|Islam
|Pemicu Isu 2026
|Tangkapan layar berita hoaks di media sosial
|Bentuk Klarifikasi
|Unggahan foto memakai mukena di momen Lebaran
Hingga berita ini diturunkan, unggahan Awkarin tersebut telah mendapatkan ribuan komentar dari netizen yang sebagian besar merasa lega karena kabar kepindahan agamanya hanyalah isapan jempol belaka. (Z-4)
UNGGAHAN vlog terbaru mendadak viral setelah netizen menemukan penampakan tabung 'Whip Pink' di kediaman musisi Reza Arap, memicu reaksi keras dari selebgram Awkarin.
Selebgram Karin Novilda atau Awkarin, sahabat dekat mendiang Lula Lahfah, turut memberikan sindiran tajam melalui media sosialnya terkait temuan tabung Whip Pink di rumah Reza Arap.
Hal yang membuat situasinya semakin tidak terduga adalah fakta bahwa pelaku di balik pencurian dan penipuan ini adalah asistennya sendiri.
LEBIH dari 10 juta orang telah mendaftar ke Threads, saingan Meta untuk Twitter. Sejumlah nama pesohor dan selebritas juga tercatat sudah bergabung ke threads. Siapa saja mereka?
Para kreator, Awkarin, Mak Beti, dan Putih Abu-Abu akan bergabung dengan jajaran podcaster veteran dan kenamaan Spotify Original.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved