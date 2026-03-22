Ini Respons Awkarin usai Diisukan Pindah Agama

Selebgram kenamaan Karin Novilda atau yang lebih akrab disapa Awkarin kembali menjadi pusat perhatian publik di tengah suasana Idul Fitri 2026. Namanya mendadak viral setelah muncul isu yang menyebut dirinya telah berpindah keyakinan atau murtad dari agama Islam.

Isu ini bermula dari beredarnya tangkapan layar sebuah artikel yang mengklaim Awkarin telah memeluk agama Kristen. Kabar tersebut memicu perdebatan sengit di kalangan warganet, mengingat Awkarin selama ini dikenal sebagai seorang Muslim.

Kenapa Awkarin Dituduh Pindah Agama?

Tuduhan ini sebenarnya bukan hal baru bagi Awkarin. Ada beberapa alasan kuat mengapa netizen sering kali melontarkan tuduhan tersebut:

Awkarin pernah secara tidak sengaja mengucap kata "Jesus" saat terkejut dalam sebuah konten video. Hal ini langsung memicu spekulasi bahwa ia telah berpindah keyakinan. Eksplorasi Spiritual: Kegiatannya yang sering mengikuti ritual budaya di berbagai daerah, seperti melukat di Bali, kerap disalahartikan sebagai ritual perpindahan agama.

Kegiatannya yang sering mengikuti ritual budaya di berbagai daerah, seperti melukat di Bali, kerap disalahartikan sebagai ritual perpindahan agama. Penyebaran Berita Hoaks: Di bulan Maret 2026, pemicu utamanya adalah viralnya kembali tangkapan layar berita lama yang tidak terverifikasi kebenarannya oleh akun-akun di media sosial.

Respons Menohok Awkarin: "Very Much Journalism Yes"

Alih-alih emosional, Awkarin memberikan jawaban yang cukup cerdas melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Ia membagikan potret dirinya mengenakan mukena usai melaksanakan salat Idul Fitri.

"Very much Kristiani yes very much journalism yes," tulis Awkarin sebagai bentuk sindiran terhadap pemberitaan yang menyebut dirinya pindah agama. Unggahan ini seolah menegaskan bahwa dirinya masih seorang Muslim dan sedang merayakan Lebaran seperti umat Islam lainnya.

Awkarin juga menyampaikan ucapan Selamat Idul Fitri dan permohonan maaf lahir batin kepada seluruh pengikutnya, yang sekaligus menjadi bukti kuat untuk menepis isu murtad yang beredar.

Fakta-Fakta Mengenai Isu Agama Awkarin

Kategori Detail Fakta Agama Saat Ini Islam Pemicu Isu 2026 Tangkapan layar berita hoaks di media sosial Bentuk Klarifikasi Unggahan foto memakai mukena di momen Lebaran

Hingga berita ini diturunkan, unggahan Awkarin tersebut telah mendapatkan ribuan komentar dari netizen yang sebagian besar merasa lega karena kabar kepindahan agamanya hanyalah isapan jempol belaka. (Z-4)