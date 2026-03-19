Almarhum Michael Bambang Hartono Pernah Raih Medali dari Bridge, Sebenarnya Olahraga Apa Itu?

Michael Bambang Hartono, pemilik Grup Djarum dan atlet Bridge berprestasi, meninggal dunia di Singapura (19/3).(Dok. MI)

KABAR duka datang dari dunia bisnis dan olahraga Indonesia. Michael Bambang Hartono, pemilik Grup Djarum dan atlet bridge legendaris, dikabarkan meninggal dunia pada Kamis, 19 Maret 2026, di Singapura pada usia 86 tahun.

Selain dikenal sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia, sosoknya sangat identik dengan cabang olahraga Bridge.

Apa Itu Olahraga Bridge?

Bridge adalah cabang olahraga permainan kartu yang mengandalkan kemampuan berpikir kritis, strategi, dan kerja sama tim. Di dunia internasional, Bridge dikategorikan sebagai mind sport atau olahraga otak, serupa dengan catur.

Permainan ini menggunakan 52 kartu remi dan dimainkan oleh empat orang yang terbagi menjadi dua pasangan yang saling berhadapan.

Dalam Bridge, pemain tidak hanya mengandalkan kartu yang didapat, tetapi juga kemampuan melakukan "bidding" (penawaran) untuk menentukan kontrak permainan.

Hal ini membutuhkan analisis mendalam terhadap probabilitas dan komunikasi non-verbal dengan pasangan tim.

Prestasi Michael Bambang Hartono di Dunia Bridge

Kecintaan Michael Bambang Hartono pada Bridge sudah dimulai sejak ia berusia 6 tahun. Baginya, Bridge adalah simulasi dunia bisnis yang membutuhkan pengambilan keputusan berdasarkan data dan analisis.

Berikut adalah beberapa catatan prestasinya:

Ajang / Kompetisi Prestasi Asian Games 2018 Medali Perunggu (Supermixed Team) World Bridge Championships Medali Perak (Senior Bowl) PON 2012 Riau Medali Perunggu (Beregu Putra)

Michael Bambang Hartono secara konsisten mempromosikan Bridge sebagai alat untuk menjaga kesehatan mental, terutama bagi lansia. Olahraga ini terbukti secara medis dapat:

Meningkatkan daya ingat dan konsentrasi.

Melatih kemampuan analisis dan pemecahan masalah.

Mencegah risiko penyakit degeneratif otak seperti Alzheimer dan pikun.

Membangun interaksi sosial dan kerja sama tim.

Hingga akhir hayatnya, Michael Bambang Hartono tetap menjadi inspirasi bahwa usia bukanlah penghalang untuk tetap berprestasi dan mengabdi pada negara melalui jalur olahraga. (Z-10)