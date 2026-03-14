700 Ribu Fans Teken Petisi Tolak Heeseung Keluar dari ENHYPEN, Gelombang Protes Pecah!

Fans Teken Petisi Tolak Heeseung Keluar dari ENHYPEN.(Dok. Instagram: @enhypen_heesung)

GELOMBANG protes penggemar ENHYPEN (ENGENE) terhadap keputusan keluarnya Lee Heeseung kian tak terbendung. Hingga Sabtu (14/3), petisi daring yang digalang melalui platform Change.org telah menembus angka fantastis 700.000 tanda tangan.

Aksi ini menjadi salah satu bentuk protes penggemar terbesar dalam sejarah K-pop modern.

Petisi tersebut secara spesifik menolak narasi yang dikeluarkan oleh Belift Lab bahwa Heeseung harus meninggalkan grup demi mengejar karier solo.

Penggemar berargumen bahwa model karier paralel (solo dan grup) adalah hal yang lazim di industri K-pop saat ini, sehingga keputusan untuk mengeluarkan Heeseung dianggap tidak berdasar.

Guncang Manajemen Belift Lab dan HYBE

Angka 700 ribu tanda tangan yang terkumpul hanya dalam waktu singkat sejak pengumuman resmi pada Selasa (11/3) lalu menunjukkan betapa kuatnya penolakan global. Petisi ini ditujukan langsung kepada dewan direksi Belift Lab dan HYBE sebagai perusahaan induk.

Tuntutan Utama Fans:

Pembatalan keputusan keluarnya Heeseung dari formasi tetap ENHYPEN.

Transparansi mengenai proses diskusi antara agensi dan artis.

Jaminan bahwa karier solo tidak akan mengorbankan keutuhan grup di masa depan.

Kritik Atas Waktu Pengumuman

Penggemar juga menyoroti waktu pengumuman yang dianggap merusak momentum grup. ENHYPEN baru saja merilis mini album ketujuh, The Sin: Vanish, pada Januari 2026 yang mencetak rekor penjualan baru. Munculnya kabar perpisahan ini membuat banyak pihak berspekulasi adanya konflik internal yang belum terungkap sepenuhnya.

"Sebagai basis penggemar yang setia, kami berhak mengetahui kebenarannya. Beberapa artis lain di perusahaan yang sama bisa menjalani karier solo sambil tetap menjadi bagian dari grup, mengapa hal itu tidak berlaku bagi Heeseung?" tulis salah satu koordinator petisi di laman Change.org.

Masa Depan ENHYPEN tanpa Heeseung

Jika tuntutan 700 ribu penggemar ini tidak digubris, ENHYPEN akan dipaksa melanjutkan aktivitas sebagai grup dengan enam anggota. Namun, kehilangan Heeseung yang dikenal sebagai "pilar vokal" dan "center" dalam banyak performa akan menjadi tantangan berat bagi grup tersebut untuk mempertahankan popularitas global mereka.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Belift Lab maupun HYBE belum memberikan respons resmi terkait ledakan petisi tersebut. Tekanan publik yang terus meningkat diperkirakan akan menjadi ujian komunikasi krisis bagi manajemen agensi di tahun 2026 ini.