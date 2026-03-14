700 Ribu Fans Teken Petisi Tolak Heeseung Keluar dari ENHYPEN, Gelombang Protes Pecah!

Headline
GELOMBANG protes penggemar ENHYPEN (ENGENE) terhadap keputusan keluarnya Lee Heeseung kian tak terbendung. Hingga Sabtu (14/3), petisi daring yang digalang melalui platform Change.org telah menembus angka fantastis 700.000 tanda tangan.
Aksi ini menjadi salah satu bentuk protes penggemar terbesar dalam sejarah K-pop modern.
Petisi tersebut secara spesifik menolak narasi yang dikeluarkan oleh Belift Lab bahwa Heeseung harus meninggalkan grup demi mengejar karier solo.
Penggemar berargumen bahwa model karier paralel (solo dan grup) adalah hal yang lazim di industri K-pop saat ini, sehingga keputusan untuk mengeluarkan Heeseung dianggap tidak berdasar.
Angka 700 ribu tanda tangan yang terkumpul hanya dalam waktu singkat sejak pengumuman resmi pada Selasa (11/3) lalu menunjukkan betapa kuatnya penolakan global. Petisi ini ditujukan langsung kepada dewan direksi Belift Lab dan HYBE sebagai perusahaan induk.
Tuntutan Utama Fans:
Penggemar juga menyoroti waktu pengumuman yang dianggap merusak momentum grup. ENHYPEN baru saja merilis mini album ketujuh, The Sin: Vanish, pada Januari 2026 yang mencetak rekor penjualan baru. Munculnya kabar perpisahan ini membuat banyak pihak berspekulasi adanya konflik internal yang belum terungkap sepenuhnya.
"Sebagai basis penggemar yang setia, kami berhak mengetahui kebenarannya. Beberapa artis lain di perusahaan yang sama bisa menjalani karier solo sambil tetap menjadi bagian dari grup, mengapa hal itu tidak berlaku bagi Heeseung?" tulis salah satu koordinator petisi di laman Change.org.
Jika tuntutan 700 ribu penggemar ini tidak digubris, ENHYPEN akan dipaksa melanjutkan aktivitas sebagai grup dengan enam anggota. Namun, kehilangan Heeseung yang dikenal sebagai "pilar vokal" dan "center" dalam banyak performa akan menjadi tantangan berat bagi grup tersebut untuk mempertahankan popularitas global mereka.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Belift Lab maupun HYBE belum memberikan respons resmi terkait ledakan petisi tersebut. Tekanan publik yang terus meningkat diperkirakan akan menjadi ujian komunikasi krisis bagi manajemen agensi di tahun 2026 ini.
|Data Petisi
|Update Per 14 Maret 2026
|Platform
|Change.org
|Jumlah Tanda Tangan
|700.452 (Terus Bertambah)
|Target Petisi
|Belift Lab & HYBE Corp
|Status Isu
|Trending Topic Global
Fans ENHYPEN (ENGENE) luncurkan petisi global tolak Heeseung keluar grup. Lebih dari 500 ribu orang tuntut Belift Lab izinkan solo karier tanpa hengkang.
Dalam unggahan tersebut, Hee-seung menyampaikan rasa terima kasih kepada para anggota ENHYPEN dan ENGENE.
Heeseung resmi hengkang dari ENHYPEN per 10 Maret 2026. Simak alasan agensi BELIFT LAB dan isi surat lengkap Heeseung mengenai karier solonya.
Resmi! Heeseung keluar dari ENHYPEN per 10 Maret 2026. Simak alasan agensi BELIFT LAB dan daftar 6 member ENHYPEN yang tersisa di sini.
Tak lama setelah pengumuman itu, enam member ENHYPEN yang tersisa, yaitu Yang Jungwon, Jay Park, Jake Sim, Park Sunghoon, Kim Sunoo, dan Nishimura Riki merilis
Heeseung resmi tinggalkan ENHYPEN per 10 Maret 2026. BELIFT LAB konfirmasi Heeseung bakal debut solo. Simak alasan dan nasib ENHYPEN selanjutnya di sini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved