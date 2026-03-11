Pelaku Penembakan Rumah Rihannya Ternyata Terapis Bicara

Headline
SOSOK perempuan yang dituduh melepaskan tembakan ke kediaman Rihanna di Beverly Hills akhirnya terungkap. Pelaku diidentifikasi sebagai Ivanna Ortiz, 35, seorang terapis bicara berlisensi yang kedapatan sempat mengunggah pesan-pesan misterius di media sosial yang ditujukan kepada sang bintang.
Saat ini, Ortiz mendekam di penjara Los Angeles County atas dugaan percobaan pembunuhan. Berdasarkan catatan penjara, jaminan untuk kebebasannya ditetapkan sangat tinggi, yakni mencapai lebih dari US$10 juta (sekitar Rp157 miliar).
Melansir laporan Los Angeles Times, Ortiz merupakan warga Florida dengan rekam jejak kriminal sebelumnya. Data kesehatan negara bagian Florida menunjukkan ia telah memegang lisensi resmi sebagai terapis wicara sejak 2024.
Meski belum jelas apakah Ortiz memiliki hubungan pribadi dengan Rihanna, sebuah profil Facebook yang diduga miliki pelaku menunjukkan obsesi tertentu. Dalam salah satu unggahan tertanggal 23 Februari, ia menulis pesan konfrontatif untuk Rihanna:
"Katakan sesuatu kepadaku secara langsung daripada mengendap-endap seolah-olah kamu sedang berbicara denganku," tulisnya.
Departemen Kepolisian Los Angeles (LAPD) bergerak ke rumah Rihanna pada Minggu, 8 Maret, setelah menerima laporan adanya tembakan. Menurut keterangan polisi, Ortiz diduga memarkir kendaraannya di luar rumah, melepaskan beberapa tembakan, lalu melarikan diri dari lokasi kejadian.
Sumber internal yang dikutip PEOPLE menyebutkan pelaku menggunakan senapan jenis AR-15. Tembakan tersebut dilaporkan mengenai pagar luar dan dinding bangunan.
Saat kejadian, Rihanna sedang berada di dalam rumah bersama pasangannya, A$AP Rocky, dan ketiga anak mereka. Beruntung, tidak ada korban luka dalam insiden mencekam ini.
Meski memiliki sistem keamanan yang ketat, insiden ini meninggalkan guncangan bagi keluarga sang diva. Seorang sumber menyatakan bahwa Rihanna sempat mendengar suara tembakan namun awalnya merasa bingung dengan apa yang terjadi.
"Bahkan dengan tim keamanan yang hebat, sangat menakutkan menyadari bahwa hal seperti ini masih bisa terjadi," ujar sumber tersebut. "Rihanna mendengar tembakan itu, tetapi awalnya bingung tentang apa yang terjadi. Dia tidak mengerti mengapa seseorang tega menargetkan keluarganya."
Hingga kini, pihak kepolisian masih mendalami motif di balik serangan nekat tersebut, sementara pengamanan di sekitar kediaman Rihanna dilaporkan semakin diperketat. (People/Z-2)
Saat ini, pengamanan di sekitar rumah Rihanna telah ditingkatkan dua kali lipat. Garis polisi masih terpasang di sekitar lokasi kejadian untuk kepentingan investigasi lebih lanjut
Berdasarkan data dari Los Angeles Police Department (LAPD), peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 13.21 waktu setempat. Seorang pelaku yang mengendarai mobil Tesla putih
