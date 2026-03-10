Mencekam! Rihanna Masih Syok usai Rumah Ditembaki Seorang Perempuan dengan Senapan AR-15

Rihanna(IMDB)

KABAR mengejutkan datang dari diva dunia, Rihanna. Pelantun hits "Diamond" tersebut dilaporkan masih dalam kondisi syok setelah kediamannya di Beverly Hills menjadi sasaran penembakan pada Minggu, 8 Maret 2026.

Insiden ini terjadi saat Rihanna sedang bersantai di rumah yang ia tinggali bersama pasangannya, A$AP Rocky, serta ketiga anak mereka, RZA, 3,5, Riot, 2,5, dan putri bungsu mereka, Rocki yang baru berusia 6 bulan.

Menurut laporan Kepolisian Los Angeles (LAPD), pelaku diidentifikasi sebagai seorang perempuan bernama Ivanna Ortiz, 35. Ortiz diduga melepaskan tembakan ke arah rumah menggunakan senapan gaya AR-15 dari dalam mobil yang terparkir di luar kediaman sang bintang. Beruntung, tembakan tersebut dilaporkan hanya mengenai gerbang luar dan dinding bangunan.

Kronologi dan Penangkapan Pelaku

Petugas kepolisian tiba di lokasi sekitar pukul 13.15 waktu setempat setelah menerima laporan adanya tembakan. Meski sempat melarikan diri, Ortiz berhasil diringkus di pusat perbelanjaan Sherman Oaks Galleria setelah polisi melacak keberadaan mobilnya.

Pihak berwenang telah mengamankan senjata yang digunakan dan saat ini kasus tersebut ditangani oleh Divisi Perampokan-Pembunuhan (RHD) LAPD. Ortiz kini ditahan dengan jaminan yang ditetapkan sebesar US$10,225 juta (sekitar Rp160 miliar) atas dugaan percobaan pembunuhan.

Kondisi Terkini Rihanna

Seorang sumber menyatakan kepada PEOPLE, peristiwa ini sangat mengerikan bagi bintang berusia 38 tahun tersebut.

"Meskipun memiliki tim keamanan yang hebat, sangat menakutkan menyadari bahwa hal seperti ini masih bisa terjadi," ujar sumber tersebut. "Rihanna mendengar suara tembakan, tetapi awalnya bingung dengan apa yang terjadi. Dia tidak mengerti mengapa seseorang menargetkan keluarganya."

Sumber lain menambahkan pendiri Fenty Beauty tersebut merasa sangat ketakutan atas insiden yang mengancam keluarganya. "Syukurlah semua orang selamat," tegasnya.

Hingga saat ini, motif di balik penembakan tersebut masih belum jelas dan proses investigasi masih terus berjalan. Perwakilan resmi Rihanna sendiri belum memberikan komentar resmi terkait peristiwa mencekam ini. Tidak ada korban luka yang dilaporkan dalam insiden tersebut. (People/Z-2)