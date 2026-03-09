Mansion Rihanna Diberondong Tembakan dari Tesla Putih

Rihanna(Instagram)

KABAR mengejutkan datang dari megabintang global, Rihanna. Kediaman mewahnya di Beverly Hills, California, dilaporkan menjadi sasaran aksi penembakan, Minggu (8/3). Seorang perempuan kini telah diamankan pihak kepolisian setelah diduga melepaskan rentetan tembakan ke arah rumah pelantun "Umbrella" tersebut.

Berdasarkan laporan Los Angeles Times, petugas Kepolisian Los Angeles (LAPD) tiba di lokasi kejadian sekitar pukul 13.21 waktu setempat. Seorang perempuan berusia 30 tahun, yang identitasnya belum diungkap ke publik, langsung ditangkap dan dibawa ke dalam tahanan.

Kronologi Kejadian

Pihak kepolisian mengungkapkan tersangka melepaskan beberapa tembakan dari dalam kendaraannya. Melalui audio transmisi radio LAPD yang diperoleh media, tim tanggap darurat menyebutkan ada "sekitar 10 tembakan" yang dilepaskan dari sebuah mobil Tesla putih yang terparkir di seberang jalan.

Setelah melepaskan tembakan, mobil Tesla tersebut dilaporkan melarikan diri ke arah selatan di Coldwater Canyon Drive. Salah satu peluru dilaporkan menembus dinding rumah bintang asal Barbados tersebut.

Kondisi Rihanna dan Keluarga

Saat insiden horor itu terjadi, Rihanna dilaporkan sedang berada di dalam rumah. Hingga saat ini, belum dapat dipastikan apakah anggota keluarga lainnya berada di lokasi yang sama. Rihanna diketahui tinggal bersama pasangannya, rapper A$AP Rocky, dan ketiga anak mereka: RZA, Riot, dan putri bungsu mereka, Rocki, yang lahir pada September 2025 lalu.

Juru bicara LAPD, Sersan Polisi Jonathan de Vera, memastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini.

"Tidak ada cedera yang dilaporkan dalam insiden tersebut," ujar Jonathan de Vera kepada media.

Tahun Penuh Sorotan bagi Rihanna

Kejadian ini menambah panjang daftar tajuk utama yang melibatkan sang diva di tahun 2025 dan awal 2026. Selain merayakan 20 tahun karier musiknya dan kesuksesan bisnis Fenty Beauty, kehidupan pribadi Rihanna juga tak lepas dari sorotan hukum. Pada Februari 2025, pasangannya, A$AP Rocky, dinyatakan tidak bersalah atas tuduhan penembakan terhadap mantan temannya dalam sebuah persidangan yang cukup menyita perhatian.

Hingga saat ini, perwakilan resmi dari pihak Rihanna maupun LAPD belum memberikan keterangan tambahan mengenai motif di balik serangan tersebut. Penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengungkap alasan di balik aksi nekat sang tersangka. (People/BBC/Z-2)