Rumah Rihanna di Los Angeles Ditembaki, Satu Peluru Tembus Dinding

KABAR mengejutkan datang dari bintang pop dunia, Rihanna. Kediaman mewahnya di kawasan elit Beverly Hills, Los Angeles, Amerika Serikat, dilaporkan menjadi sasaran penembakan pada Minggu (8/3) siang waktu setempat. Beruntung, meski sang penyanyi dikabarkan berada di dalam rumah saat insiden terjadi, tidak ada laporan mengenai korban luka.
Menurut laporan Los Angeles Times yang mengutip keterangan kepolisian, penembakan terjadi sekitar pukul 13.00. Pelaku yang diidentifikasi sebagai seorang wanita berusia 30-an, melepaskan sekitar 10 tembakan dari sebuah kendaraan yang terparkir di seberang jalan rumah sang bintang.
Stasiun berita lokal KTLA melaporkan bahwa setidaknya satu butir peluru menembus dinding kediaman tempat Rihanna tinggal bersama pasangannya, A$AP Rocky, dan anak-anak mereka.
Pelaku Diamankan
Pihak Kepolisian Los Angeles (LAPD) bergerak cepat dan berhasil menangkap tersangka tak lama setelah kejadian tanpa perlawanan. Polisi juga berhasil menyita senjata api yang diduga digunakan dalam aksi tersebut.
Hingga saat ini, penyanyi asal Barbados tersebut belum memberikan komentar publik terkait peristiwa mencekam yang dialaminya. Pihak penyidik masih terus mendalami motif di balik serangan tersebut untuk memastikan apakah Rihanna merupakan target yang disengaja atau terdapat motif lainnya. (Bangkok Post/B-3)
