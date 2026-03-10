Rekaman Audio Polisi Ungkap 10 Tembakan Ke Rumah Rihanna dari Tesla Putih

Rihanna(IMDB)

TABIR gelap di balik insiden penembakan di kediaman Rihanna pada Minggu (8/3/2026) mulai terungkap. Rekaman audio transmisi kepolisian (dispatch) yang baru saja dirilis memberikan gambaran mengerikan mengenai situasi di rumah sang bintang saat serangan terjadi.

Berdasarkan audio dari Divisi Barat LAPD yang ditinjau PEOPLE, laporan darurat pertama kali masuk pada pukul 13.19 waktu setempat. Operator operator terdengar menyampaikan informasi dari penelepon 911 mengenai adanya dentuman senjata api.

"Kurang lebih sepuluh tembakan terdengar," ujar operator tersebut dalam rekaman radio. Penelepon melaporkan tembakan diyakini berasal dari seberang jalan, tepatnya di area gerbang atas, meskipun saksi mata tidak melihat langsung proses penembakan tersebut.

Baca juga : Mencekam! Rihanna Masih Syok usai Rumah Ditembaki Seorang Perempuan dengan Senapan AR-15

Identitas Pelaku dan Kendaraan

Pihak kepolisian berhasil mengidentifikasi kendaraan tersangka sebagai Tesla Model 3 berwarna putih dengan pelat nomor kertas. Pelaku, yang kemudian diidentifikasi sebagai Ivanna Lisette Ortiz, 35, terlihat melarikan diri dari lokasi kejadian tak lama setelah beraksi.

"Sepuluh tembakan dilepaskan dari kendaraan ke arah gerbang," jelas operator dalam audio tersebut. Deskripsi pelaku menyebutkan seorang perempuan dengan rambut pirang yang dikepang, mengenakan blus berwarna krem atau putih. Menariknya, dalam audio tersebut sempat disebutkan adanya penumpang lain yang ikut melepaskan tembakan.

Aksi kejar-kejaran sempat terjadi sebelum akhirnya petugas berhasil menyudutkan mobil tersangka di pusat perbelanjaan Sherman Oaks Galleria, sekitar 30 menit setelah panggilan darurat pertama kali diterima.

Baca juga : Mansion Rihanna Diberondong Tembakan dari Tesla Putih

Barang Bukti Senapan Serbu

Juru bicara LAPD, Armen Arias, mengonfirmasi penangkapan berlangsung cepat. "Saat mereka menghentikan tersangka dan membawanya ke dalam tahanan, mereka menggeledah kendaraan dan menemukan sebuah senapan serbu serta tujuh selongsong peluru," ujarnya kepada Los Angeles Times.

Polisi juga menemukan bekas lubang peluru pada gerbang rumah Rihanna serta pada sebuah mobil RV yang terparkir di halaman rumah tersebut. Saat kejadian, Rihanna, 38, dilaporkan sedang berada di dalam rumah bersama pasangannya, A$AP Rocky, dan ketiga anak mereka yang masih balita.

Kini, Ivanna Lisette Ortiz mendekam di tahanan dengan jaminan sebesar US$10,225 juta (sekitar Rp160 miliar) atas dugaan percobaan pembunuhan. Hingga saat ini, pihak berwenang belum mengungkapkan motif di balik serangan tersebut, dan beruntung tidak ada korban luka yang dilaporkan dalam insiden ini. (People/Z-2)