Eric Dane Meninggal Akibat ALS: Penyakit Saraf yang Mengancam Kemampuan Gerak dan Napas

Headline
Aktor Hollywood Eric Dane yang berperan dalam Grey's Anatomi dan Euphoria meninggal di usia 53 akibat penyakit ALS. Penyakit ALS atau Amyotrophic Lateral Sclerosis merupakan kondisi kesehatan serius yang menyerang sistem saraf motorik manusia. Penyakit ini menjadi sorotan dunia karena sifatnya yang progresif, di mana kemampuan fisik penderita akan menurun secara bertahap seiring waktu.
ALS adalah penyakit neurodegeneratif yang menyebabkan kerusakan pada sel saraf di otak dan sumsum tulang belakang. Sel saraf motorik ini berfungsi sebagai pengirim pesan dari otak ke otot di seluruh tubuh. Ketika saraf ini rusak, otot tidak lagi menerima perintah untuk bergerak, sehingga lama-kelamaan otot akan mengecil (atrofi) dan lumpuh.
Penyakit ini juga sering disebut sebagai Penyakit Lou Gehrig, merujuk pada pemain bisbol legendaris Amerika Serikat yang terpaksa pensiun setelah terdiagnosis kondisi ini pada tahun 1939. Tokoh dunia lain yang dikenal berjuang melawan ALS adalah fisikawan ternama, Stephen Hawking.
Gejala ALS biasanya dimulai dari satu bagian tubuh dan kemudian menyebar ke bagian lainnya. Berikut adalah beberapa gejala awal yang sering dilaporkan:
Hingga tahun 2026, penyebab pasti ALS masih terus diteliti oleh para ahli. Namun, sekitar 5-10% kasus diketahui berkaitan dengan faktor genetika (keturunan). Faktor risiko lainnya meliputi:
Meskipun belum ada obat yang dapat menyembuhkan ALS sepenuhnya, perkembangan medis terbaru di tahun 2026 memberikan harapan baru bagi pasien. Fokus pengobatan saat ini :
