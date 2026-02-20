Eric Dane (kanan) dan Diane Sawyer (kanan) di siaran drama Grey's Anatomy(Dok.ABC)

ERIC Dane, aktor yang memikat penonton prime time TV dalam serial Grey’s Anatomy saat puncak popularitasnya, dilaporkan meninggal dunia, menurut juru bicaranya. Eric Dane meninggal dunia berusia 53 tahun.

“Dengan hati yang berat, kami mengabarkan bahwa Eric Dane meninggal pada Kamis sore setelah berjuang dengan gagah berani melawan ALS. Ia menghabiskan hari-hari terakhirnya dikelilingi oleh teman-teman tercinta, istrinya yang setia, dan dua putrinya yang cantik, Billie dan Georgia, yang menjadi pusat dunia baginya,” bunyi pernyataan tersebut dilansir dari CNN, Jumat (20/2).

Selama perjuangannya melawan ALS, Eric menjadi advokat yang bersemangat untuk kesadaran dan penelitian, bertekad untuk membuat perbedaan bagi orang-orang yang menghadapi perjuangan yang sama. Dia akan sangat dirindukan dan selalu dikenang dengan penuh kasih sayang. Eric sangat mencintai penggemarnya dan selamanya bersyukur atas limpahan cinta dan dukungan yang diterimanya. Keluarga telah meminta privasi saat mereka menghadapi masa yang sulit ini.

Mending Eric Dane mengumumkan bahwa ia menderita amyotrophic lateral sclerosis (ALS), yang juga dikenal sebagai Penyakit Lou Gehrig, pada tahun 2025.

Eric Dane berupaya untuk memperjuangkan hak-hak mereka yang menderita kondisi tersebut setelah didiagnosis.

Berbicara dalam panel virtual untuk I Am ALS pada Giving Tuesday (2 Desember), Eric Dane membahas pengalamannya memerankan karakter yang berjuang melawan ALS dalam serial drama Brilliant Minds.

“Itu sulit, dan ada saat-saat di mana sangat sulit bagi saya untuk mengucapkan dialognya,” katanya.

“Tidak ada yang selamat dari ini. Kita berdua tahu itu. Saya belum pernah memerankan karakter yang mengalami hal yang sama dengan yang saya alami dalam kehidupan nyata," ucap Eric Dane.

Eric Dane menjadi aktor di dunia televisi dan film sejak awal tahun 1990-an. Ia berperan dalam peran kecil di serial populer seperti The Wonder Years dan Roseanne sebelum mendapatkan peran utama dalam beberapa episode di Gideon’s Crossing pada awal tahun 2000-an.

Peran yang lebih signifikan bagi Eric Dane menyusul, termasuk perannya sebagai Jason Dean dalam Charmed pada tahun 2003, sebelum ia memerankan Dr. Mark Sloan yang karismatik dalam serial megahit Shondaland Grey’s Anatomy di ABC, yang dimulai pada tahun 2006.