Profil Eric Dane: Mengenang Perjalanan Hidup Sang 'McSteamy' hingga Perjuangannya Melawan ALS

ERIC Dane, aktor yang dikenal luas lewat perannya di televisi, meninggal dunia pada usia 53 tahun pada 19 Februari 2026 akibat penyakit ALS. Simak profil Eric Dane yang berperan dalam serial medrama Grey's Anatomi.
Berikut adalah data singkat sang aktor:
Eric Dane memulai karirnya melalui peran-peran kecil di serial televisi seperti Saved by the Bell dan Charmed. Namun, terobosan besarnya datang pada tahun 2006 saat ia muncul sebagai Dr. Mark Sloan di Grey's Anatomy. Karakter dokter bedah plastik yang menawan namun arogan tersebut membuatnya menjadi ikon pop culture global.
Setelah meninggalkan Seattle Grace Hospital, Dane menunjukkan fleksibilitas aktingnya sebagai Captain Tom Chandler di serial The Last Ship (2014-2018). Di masa senjanya, ia kembali memukau penonton lewat peran gelap dan emosional sebagai Cal Jacobs di serial Euphoria (2019-2026).
Pada April 2025, Dane mengejutkan publik dengan mengumumkan diagnosis ALS yang dideritanya. Penyakit ini menyerang sistem saraf motorik, yang secara bertahap menyebabkan kelumpuhan. Meski harus menggunakan kursi roda sejak akhir 2025, Dane tetap aktif menyuarakan pentingnya riset untuk penyembuhan ALS.
Selain penampilannya di layar kaca, Eric Dane dijadwalkan merilis memoar berjudul Book of Days: A Memoir in Moments pada tahun 2026. Buku ini berisi refleksi perjalanan karirnya serta perjuangannya menghadapi penyakit mematikan di puncak popularitasnya kembali. (H-4)
