Profil Eric Dane: Mengenang Perjalanan Hidup Sang 'McSteamy' hingga Perjuangannya Melawan ALS

Eric Dane (kanan) dan Diane Sawyer (kanan) di siaran drama Grey's Anatomy(Dok. ABC)

ERIC Dane, aktor yang dikenal luas lewat perannya di televisi, meninggal dunia pada usia 53 tahun pada 19 Februari 2026 akibat penyakit ALS. Simak profil Eric Dane yang berperan dalam serial medrama Grey's Anatomi.

Biodata Singkat Eric Dane

Berikut adalah data singkat sang aktor:

Nama Lengkap: Eric William Dane

Eric William Dane Tanggal Lahir: 9 November 1972

9 November 1972 Tempat Lahir: San Francisco, California, AS

San Francisco, California, AS Meninggal Dunia: 19 Februari 2026 (Usia 53 Tahun)

19 Februari 2026 (Usia 53 Tahun) Penyebab: Komplikasi Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)

Komplikasi Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) Pasangan: Rebecca Gayheart (Menikah 2004)

Rebecca Gayheart (Menikah 2004) Anak: Billie Beatrice Dane dan Georgia Dane

Jejak Karir yang Ikonik

Eric Dane memulai karirnya melalui peran-peran kecil di serial televisi seperti Saved by the Bell dan Charmed. Namun, terobosan besarnya datang pada tahun 2006 saat ia muncul sebagai Dr. Mark Sloan di Grey's Anatomy. Karakter dokter bedah plastik yang menawan namun arogan tersebut membuatnya menjadi ikon pop culture global.

Setelah meninggalkan Seattle Grace Hospital, Dane menunjukkan fleksibilitas aktingnya sebagai Captain Tom Chandler di serial The Last Ship (2014-2018). Di masa senjanya, ia kembali memukau penonton lewat peran gelap dan emosional sebagai Cal Jacobs di serial Euphoria (2019-2026).

Perjuangan Melawan ALS

Pada April 2025, Dane mengejutkan publik dengan mengumumkan diagnosis ALS yang dideritanya. Penyakit ini menyerang sistem saraf motorik, yang secara bertahap menyebabkan kelumpuhan. Meski harus menggunakan kursi roda sejak akhir 2025, Dane tetap aktif menyuarakan pentingnya riset untuk penyembuhan ALS.

Karya Terakhir dan Warisan

Selain penampilannya di layar kaca, Eric Dane dijadwalkan merilis memoar berjudul Book of Days: A Memoir in Moments pada tahun 2026. Buku ini berisi refleksi perjalanan karirnya serta perjuangannya menghadapi penyakit mematikan di puncak popularitasnya kembali. (H-4)