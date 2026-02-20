Perjalanan Karier Eric Dane, dari Seorang Aktor hingga Advokat Penyakit ALS

Eric Dane(Instagram/@targetals)

ERIC Dane, bintang serial Grey’s Anatomy dan Euphoria. meninggal dunia pada usia 53 tahun setelah berjuang melawan penyakit Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS). Eric meninggal kurang dari setahun setelah secara terbuka mengungkapkan bahwa ia didiagnosis menderita penyakit neurodegeneratif progresif.

Semenjak didiagnosis penyakit ALS, Eric kerap mengadvokasi mengenai penyakit ini untuk meningkatkan kesadaran dan penelitian guna membuat perbedaan bagi orang lain yang menghadapi perjuangan yang sama. Kabar mengenai kematiannya telah dikonfirmasi oleh perwakilan dari Eric. Dalam pernyataan tersebut, Eric menghabiskan hari-hari terakhirnya dikelilingi oleh teman-teman, istri, dan kedua putrinya.

Perjalanan Karier Eric Dane

Eric merupakan aktor yang produktif dengan puluhan peran semenjak awal 1990-an, termasuk peran dalam acara televisi, seperti Euphoria, Charmed, dan film-film, seperti X-Men: Last Stand dan Burlesque.

Baca juga : Eric Dane Meninggal Akibat ALS: Penyakit Saraf yang Mengancam Kemampuan Gerak dan Napas

Eric Dane lahir pada 9 November 1972 dan dibesarkan di California. Ia pindah ke Los Angeles setelah lulus SMA untuk mengejar karir aktingnya. Mulanya, Eric mendapatkan peran tamu di acara Save by the Bell, Married…With Children, dan Charmed. Tak hanya itu, Eric juga mengawali akting dalam drama medis melalui Gideon’s Crossing sebelum memulai kesempatan besarnya dalam Grey’s Anatomy.

Pada drama medis tersebut, Eric memainkan peran sebagai dr.Mark Sloan atau McSteamy. Eric memainkan peran ini dari tahun 2006 hingga 2012 dan kembali ia perankan pada tahun 2021. Pada tahun 2019, ia mengambil peran yang jauh berbeda dalam karakternya pada drama Euphoria yaitu Cal Jacobs.

Selain itu, Eric juga berperan sebagai Tom Chandler dalam drama The Last Ship. Melalui peran ini, ia menjadi seorang kapten kapal perusak Angkatan Laut AS di laut setelah bencana global memusnahkan sebagian besar populasi dunia. Pada 2017 produksi dihentikan karena Eric berjuang melawan depresi.

Baca juga : Profil Eric Dane: Mengenang Perjalanan Hidup Sang 'McSteamy' hingga Perjuangannya Melawan ALS

Penyakit LAS

Pasca mengumumkan bahwa ia terdiagnosis penyakit LAS, Eric menjadi salah satu advokat tentang ALS yang berbicara di konferensi pers di Washington pada Juni 2025 lalu. Di tahun yang sama, Eric dinobatkan oleh ALS Network sebagai advokat terbaik atas komitmennya dalam meningkatkan kesadaran dan dukungan bagi orang-orang yang hidup dengan ALS.

Sebuah memoar karya Eric dijadwalkan akan terbit akhir tahun 2026 ini yang berjudul “Book of Days: A Memoir in Moments.” Dalam pernyataan Eric mengenai pengumuman buku tersebut, ia mengungkap bahwa buku ini untuk mengabadikan momen yang membentuk dirinya di hari-hari yang indah ataupun sulit sehingga pembaca dapat mengingat arti hidup dengan sepenuh hati.

“Jika berbagi dapat membantu seseorang menemukan makna dalam hari-hari mereka sendiri maka kisah saya layak diceritakan,” ungkap Eric. (Independent/CBS/H-4)