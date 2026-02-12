Musisi Lintas Generasi Rilis Peganglah Tanganku, Sebuah Pelukan Nada untuk Korban Bencana

Melalui karya terbaru berjudul Peganglah Tanganku, sejumlah penyanyi lintas generasi bersatu untuk memberikan dukungan moril dan semangat bagi para penyintas di daerah terdampak.(MI/HO)

DI tengah duka yang menyelimuti tanah air akibat beruntunnya bencana alam, sebuah kolaborasi hangat lahir dari tangan para musisi berbakat Indonesia.

Melalui karya terbaru berjudul Peganglah Tanganku, sejumlah penyanyi lintas generasi bersatu untuk memberikan dukungan moril dan semangat bagi para penyintas di daerah terdampak.

Lagu ini merupakan buah pemikiran dari Marvel Marlon, yang bertindak sebagai pencipta lagu sekaligus produser.

Tidak tanggung-tanggung, proyek kolaborasi ini menghadirkan perpaduan vokal yang fenomenal, mulai dari penyanyi cilik yang tengah naik daun, Farel Prayoga, hingga duo harmonis Aviwkila (Thana Ajeng dan Uki Diqie).

Kehadiran penyanyi muda berbakat seperti Etenia Croft, Vania Latifa, dan Princess Hurrem turut menambah kedalaman emosi dalam lagu ini.

Pesan Harapan di Tengah Duka

Peganglah Tanganku dirancang bukan sekadar sebagai karya seni semata, melainkan sebuah pelukan hangat dalam bentuk audio.

Liriknya secara puitis menggambarkan ketangguhan manusia dalam menghadapi cobaan. Pesan utamanya jelas: di tengah situasi seberat apa pun, harapan tidak boleh ikut padam.

Marvel Marlon menegaskan bahwa fokus utama dari proyek ini adalah memberikan kekuatan bagi mereka yang kehilangan, khususnya generasi muda.

"Lagu ini kami persembahkan khusus untuk membangkitkan semangat saudara-saudara kita, terutama anak-anak yang terdampak bencana. Kami ingin mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian," ujar Marvel Marlon.

Produksi yang Menyentuh Hati

Untuk memastikan pesan kemanusiaan ini tersampaikan dengan sempurna, sisi produksi digarap dengan sangat serius di bawah bendera FP Music.

Aransemen musik sentuhan Jason Timothy serta iringan gitar dari Koko Iryawansyah berhasil membangun atmosfer yang magis, megah, namun tetap terasa intim di telinga pendengar.

Visualisasi dari lagu ini pun digarap dengan pendekatan yang humanis. Video musik hasil produksi Next Production tidak hanya menonjolkan estetika, tetapi juga menekankan kekuatan doa dan pentingnya kepedulian antarsesama.

Melalui visual tersebut, penonton diajak untuk kembali merenungkan pentingnya menjaga bumi sebagai langkah preventif bencana di masa depan.

Saat ini, Peganglah Tanganku sudah dapat dinikmati di berbagai kanal digital. Kehadiran lagu ini diharapkan mampu membasuh air mata para korban dan menjadi pengingat bahwa selalu ada pelangi yang menanti setelah badai berlalu. (Z-1)