Nia Ramadhani Tegas Bantah Isu Cerai dengan Ardi Bakrie

AKTRIS Nia Ramadhani akhirnya buka suara mengenai rumor miring yang menerpa rumah tangganya dengan pengusaha Ardi Bakrie. Melalui unggahan terbaru di akun Instagram pribadinya, Nia secara tegas membantah isu perceraian yang sempat viral di media sosial.
Dalam unggahan tersebut, Nia membagikan foto mesra bersama sang suami dengan latar pemandangan yang indah. Ia menuliskan pernyataan tertulis untuk meluruskan simpang siur yang ada.
"Berhubung rumor perceraian yang beredar oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, kami ingin klarifikasi bahwa hal itu TIDAK BENAR," tulis Nia Ramadhani dalam unggahan instagramnya, Jumat (6/2) .
Nia mengungkapkan bahwa alasannya memberikan klarifikasi ini adalah demi melindungi ketenangan keluarganya. Ia merasa kabar bohong tersebut sudah mulai memberikan dampak negatif bagi ketiga buah hatinya.
"Kami mendesak semua orang untuk menahan diri dari menyebarkan KEBOHONGAN, karena sudah mulai mempengaruhi keluarga kami, terutama anak-anak kami," tambahnya.
Tak hanya Nia, Ardi Bakrie juga turut bereaksi melalui kolom komentar. Alih-alih meluapkan amarah, Ardi justru menyampaikan pesan yang cukup menyejukkan sekaligus menohok bagi para penyebar gosip.
Ardi mengucapkan terima kasih kepada para pengikutnya yang tidak mudah termakan isu miring. Mengingat waktu yang mendekati bulan suci Ramadan, ia mengajak publik untuk mendoakan oknum yang menyebarkan berita bohong tersebut.
"Makasiiih ya semua teman yang ga selalu percaya gossip. Tapi apapun itu, kan udah mau puasa nih, yuuks doain mrka mrka yg buat berita or nyebarin berita ga bener ini, semoga apa yang mereka niatkan dpt tercapai dan tetap menjadi berkah. Amiin," tulis Ardi di kolom komentar.
Klarifikasi ini pun langsung dibanjiri dukungan dari rekan sesama artis dan warganet yang mendoakan agar pernikahan pasangan yang telah membina rumah tangga sejak 2010 ini tetap langgeng dan harmonis. (Instagram Nia Ramadhani/Z-10)
