Dukung Ekosistem Olahraga Tanah Air, Oppo Meriahkan Gelaran 'Lagi-lagi Tenis'

OPPO konsisten memberikan inspirasi dan pengalaman baru kepada penggunanya salah satunya dalam bidang olahraga.

Di Indonesia, Oppo selalu berpartisipasi dalam setiap momen penting olahraga dunia dan membawanya ke Indonesia.

Dimulai dari menjadi mitra global dari kompetisi utama UEFA, UEFA Champions League, dan mendatangkan ikon sepak bola legendaris dunia, Ricardo Kaka ke Indonesia setelah sebelumnya secara resmi menunjuk Kaká, sebagai Global Brand Ambassador for UEFA Partnership pada 25 Mei 2023 lalu.

Dukungan penuh Oppo Indonesia dengan menghadirkan Kaka ini bahkan mendapatkan apresiasi dari Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia, Dito Ariotedjo.

Lebih jauh secara khusus Oppo juga menyorot kegiatan olahraga tenis, dengan mendukung perhelatan ajang Wimbledon Championship pada tahun 2022 silam, hingga kegiatan sportainment yang paling ditunggu masyarakat Indonesia, Lagi-lagi Tenis.

Lagi-lagi Tenis menjadi kali kedua ajang pembuktian dan pengakuan bagi sejarah bangkitnya olahraga tenis Indonesia, setelah sebelumnya Tiba-Tiba Tenis sukses diadakan.

Chief Marketing Officer Oppo Indonesia, Patrick Owen mengatakan “Oppo secara khusus memberikan perhatian pada kegiatan olahraga di Indonesia, dan kami dengan bangga mendukung salah satu kegiatan sportainment yang paling ditunggu oleh masyarakat ini."

Hadirkan Oppo N2Flip Moonlit Purple dan Enco X Whita Wimbledon

Khusus untuk Lagi-lagi Tenis, Oppo juga menghadirkan Oppo Find N2 Flip Moonlit Purple dan Enco X White Wimbledon special edition untuk pertama kalinya di acara ini.

:Perangkat Oppo Find N2 Flip dan Enco X edisi khusus ini secara eksklusif hanya tersedia di Indonesia, sebagai bentuk penghargaan kami terhadap antusiasme masyarakat tanah air terhadap olahraga tenis yang semakin tinggi.

"Berbagai dukungan terhadap kegiatan olahraga Indonesia ini kami harap dapat menciptakan semangat inspiratif dan mengkomunikasikan teknologi unggulan terbaru dari Oppo," jelas Patrck.

Pada acara Lagi-lagi Tenis, Oppo Indonesia juga menghadirkan berbagai keseruan dengan menghadirkan booth Oppo Shot Score and Win OPPO Enco X Wimbledon Edition & official merchandise, di mana para pengunjung dapat mengikuti UGC dengan hadiah utama yaitu Oppo Enco X Wimbledon Edition dan official merchandise Wimbledon.

Pengunjung hanya perlu mengunggah foto di feed instagramnya, dan akan mendapatkan berkesempatan bermain

Content creator asal Banjarmasin yang juga seorang tenis enthusiast, Defrian mengatakan, "Jauh-jauh datang dari Banjarmasin memang buat nonton tenis. Tapi pas sampai di lokasi, justru booth Oppo yang bikin penasaran. Bukan cuma unik, tapi games dan interaksinya juga seru."

"Bikin semangat dan bisa menginspirasi ide-ide baru. Oppo kalau bikin activation memang beda," jelasnya.

“Kami harap dengan dukungan Oppo, inspirasi dari gelaran pertandingan yang tidak hanya kompetitif namun juga menghibur ini dapat terus menggairahkan ekosistem olahraga tenis di tengah masyarakat,” pungkas Patrick.

Pertandingan Lagi-lagi Tenis kali ini diisi oleh beberapa aktivitas yaitu terdiri dari lain: exhibition match, women’s doubles dan men’s doubles.

Di partai exhibition match, Raffi Ahmad akan berpasangan dengan legenda tenis Indonesia Yayuk Basuki, sedangkan rivalnya Deddy Mahendra Desta akan berpasangan dengan legenda tenis lainnya Angelique Widjaja.

Yayuk Basuki dan Angelique Widjaja juga akan melakukan beberapa pertandingan, antara lain berkolaborasi dengan atlet tenis Indonesia yaitu David Agung Susanto, Anthoni Susanto, Rifqi Fitriadi, dan Chistopher Rungkat.

Tak hanya itu, atlet wheelchair tennis player Indonesia Agus Fitriadi dan Kevin Sanjaya juga akan turut ambil bagian dalam acara ini.

Sementara itu di partai women’s doubles, Nagita Slavina yang berpasangan dengan Gege Elisa, akan menantang rivalnya yaitu pasangan Nia Ramadhani dan Luna Maya.

Terakhir, di partai men’s doubles yang merupakan final match, Raffi Ahmad dan Dion Wiyoko akan menantang rivalnya Deddy Mahendra Desta yang kali ini akan berpasangan dengan Dikta. Inilah partai penentu siapakah yang paling terbaik dan siapakah yang akan mendapat predikat sebagai juara sebenarnya.(RO/S-4_