Rumah Mpok Alpa Dipadati Pelayat, Raffi Ahmad hingga Ayu Ting Ting Terpukul

Raffi Ahmad menggendong salah satu anak kembar Mpok Alpa di rumah duka, Jumat (115/8/2025).(Instagram @raffinagita1717)

JENAZAH presenter dan comedian Mpok Alpa telah sampai di rumah duka di kawasan Ciganjur, pada Jumat (15/8). Sebelum meninggal, Mpok Alpa sempat diraat di ICU sebuah rumah sakit.

Tak sedikit orang yang datang melayang ke rumah duka, termasuk para sahabat dan selebritas, diantaranya Raffi Ahmad, Irfan Hakim, dan Ayu Ting Ting. Di mata Ayu Ting-Ting, Mpok Alpa yang bernama asli Nina Carolina, merupakan sosok perempuan yang baik. Ia juga mendoakan agar Mpok Alpa mendapatkan tempat terbaik di sisi Sang Maha Kuasa.

Baca juga : Profil Mpok Alpa, Komedian yang Meninggal akibat Kanker

"Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, selamat jalan mpok alpha orang baik husnul khotimah, semoga almarhumah ditempatkan disurganya Allah SWT amin," tulis Ayu Ting Ting di akun Instagram pribadinya @ayutingting92, hari ini.

Baca juga : Mpok Alpa Meninggal Dunia, Raffi: Nggak Mau Membebani, Merahasiakan Kankernya

Raffi Ahmad Gendong Anak Mpok Alpa

Dalam unggahan video di akun Instagram Raffi Ahmad @raffinagita1717, tampak banyak pelayat yang datang ke rumah duka. Beberapa pelayat memenuhi pintu masuk rumah duka. Banyaknya pelayat ini menandakan bahwa Mpok Alpa merupakan sosok yang ramah dan bersahabat dengan siapapun.

Lalu, pada video itu, tampak Raffi yang mengenakan kemeja putih dan memakai kacamata sambil menggendong salah satu anak kembar Mpok Alpa. Raffi yang bersama Mpok Alpa dan Irfan Hakim menjadi host acara For Your Pagi, tampak menatap ke arah jenazah Mpok Alpa dengan raut wajah berduka yang mendalam.

Mpok Alpa meninggal dunia di usia 38 tahun pada Jumat pagi, (15/8). Sebelumnya, Mpok Alpa berjuang melawan kanker yang selama tiga tahun ia simpan rapat-rapat dari publik.

"Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kehilanganmu begitu terasa, sahabat Semoga Allah SWT memberikan tempat terbaik untukmu dan memberi kekuatan bagi kami yang ditinggalkan ... Al-Fatihah... @nina_mpokalpa," tulis Raffi Ahmad dengan emoji menangis di Instagram pribadinya @raffinagita1717, Jumat (15/8).

Di tengah perjuangannya melawan kanker, Mpok Alpa melahirkan anak kembar pada Oktober tahun lalu. Karir Mpok Alpa di dunia hiburan dimulai sejak videonya viral di sosial media, mengenai curhatnya ingin diajak sang suami jalan-jalan ke mini market. Sejak viral itu ia pun dijuluki dengan nama yang mirip nama mini market tersebut. (M-1)