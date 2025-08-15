Profil Mpok Alpa, Komedian yang Meninggal akibat Kanker

Mpok Alpa(Dok Instagram)

PRESENTER dan komedian Mpok Alpa Meninggal dunia pada Jumat, (15/8) pagi setelah ia berjuang melawan kanker yang selama tiga tahun ia simpan rapat-rapat dari publik.

"Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kehilanganmu begitu terasa, sahabat Semoga Allah SWT memberikan tempat terbaik untukmu dan memberi kekuatan bagi kami yang ditinggalkan ... Al-Fatihah... @nina_mpokalpa," tulis Raffi Ahmad dengan emoji menangis di Instagram pribadinya @raffinagita1717, Jumat (15/8).

Di dunia hiburan, Mpok Alpa dikenal sebagai komedian yang memikat banyak orang lewat logat Betawi dan selera humornya yang khas. Lalu, bagaimana awal mula dan perjalanan karier Mpok Alpa di dunia hiburan? Yuk, simak sebagai berikut.

Mpok Alpa yang memiliki nama asli Nina Carolina ialah seorang presenter dan komedian Tanah Air kelahiran 12 Maret 1987 di Jakarta. Ia meninggal dunia pada 15 Agustus 2025 pada usia 38 tahun.

Nama panggung 'Mpok Alpa' melejit sejak video curhatnya viral pada 2018. Saat itu, ia dengan jenaka berkata bahwa suaminya tidak pernah mengajaknya ke mal, bahkan pergi ke Alfamart pun sudah membuatnya senang, dengan logat Betawi khasnya.

Sejak SD kelas 6, ia dikenal sebagai penyanyi dangdut yang kerap tampil di acara hajatan di Jakarta dan Depok. Ia bahkan pernah berbagi panggung bersama Elvi Sukaesih dan memiliki penggemar bernama Carolina Fans Club (CFC).

Mpok Alpa menikah dengan Ajie Darmaji dan memiliki empat anak, dua anak dari pernikahan sebelumnya (Sherly dan Al Fatih), serta sepasang anak kembar laki-laki yang lahir Oktober 2024 bernama Raffi Ahmad Darmadina dan Raffa Ahmad Darmadina.

Karier di Televisi

Berkat kepopuleran video viralnya, Mpok Alpa pun sering tampil di berbagai acara TV seperti Opera Van Java, Pagi-Pagi Pasti Happy, Sahur Segerr, For Your Pagi (FYP), In The Kost, dan masih banyak lagi. Ia juga sempat merilis beberapa single, seperti Ke Emol (2018) dan Mati Rasa (2020).

Tidak Menunjukkan Sakitnya

Mpok Alpa diketahui berjuang melawan kanker selama lebih dari tiga tahun, namun ia tidak pernah ingin terlihat lemah atau menjadi beban.

Raffi Ahmad mengungkapkan bahwa Mpok Alpa memilih untuk tidak membebani orang lain. “Selama ini dia enggak mau ngerepotin, jadi selalu ngerahasiain kankernya,” tutur Raffi dalam tayangan For Your Pagi (FYP) Trans Tv.

Ia juga sempat hamil anak kembar saat tengah menjalani pengobatan. Karena kondisi kehamilan, diketahui ia tidak sempat menjalani kemoterapi yang berat. (E-4)