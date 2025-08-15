Mpok Alpa Meninggal karena Kanker, Kenapa Penyakit Itu Sulit Sembuh dan Bisa Mematikan?

Raffi Ahmad dan Irfan Hakim menjenguk Mpok Alpa(Dok: Instagram @raffinagita1717)

PRESENTER sekaligus komedian Mpok Alpa meninggal dunia pada Jumat (15/8) pagi. Mpok Alpa sempat dirawat di rumah sakit lantaran penyakit kanker yang ia simpan rapat-rapat dari publik selama tiga tahun. Sang sahabat, Raffi Ahmad dan Irfan Hakim sempat menjenguk Mpok Alpa di rumah sakit. Hal ini diungkapkan Raffi dalam unggahan di akunnya sebagai bentuk tanda duka cita.

"Ada cerita yang tak selesai, ada doa yang tak pernah berhenti. Selamat jalan sahabat, semoga tenang di sisi-Nya.... Kita pernah berjalan bersama, berbagi suka dan duka. Kini langkahmu berhenti di dunia, tapi kenanganmu hidup selamanya .... Kepergianmu mengajarkan bahwa pertemuan adalah anugerah, dan perpisahan adalah takdir," tulis Raffi di akun instagram pribadinya @raffinagita1717, Jumat (15/8).

"Terima kasih telah menjadi sahabat terbaik. Tak ada kata selamat tinggal untuk seorang sahabat. Yang ada hanyalah doa, semoga Allah melapangkan jalanmu menuju surga. @nina_mpokalpa Raganya memang tak lagi bersama kita, tapi jiwa dan cintanya akan selalu hidup di hati kita ...," lanjutnya.

Mengapa Kanker Sulit Disembuhkan dan Bisa Mematikan?

Mpok Alpa diketahui meninggal dunia lantaran mengindap kanker. Untuk diketahui, kanker merupakan penyakit kronis yang ditandai dengan adanya pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali dalam tubuh manusia. Sel-sel ini bisa menyerang jaringan tubuh di sekitarnya dan menyebar ke bagian tubuh lain melalui sistem peredaran darah dan limfatik.

Melansir dari data World Health Organization (WHO) dan Alodokter, kanker menjadi penyebab kematian kedua tertinggi secara global, dengan hampir 10 juta kematian setiap tahun. Kanker bisa diobati dan disembuhkan. Sembuh atau tidaknya kanker tergantung pada stadium dan jenis kanker. Semakin tinggi stadium, semakin sulit penanganannya.

Melansir dari situs RS Pondok Indah, dengan pengobatan yang tepat, kanker masih mungkin disembuhkan, terutama untuk kanker yang terdeteksi sejak awal. Oleh karena itu, pemeriksaan kesehatan rutin dan deteksi dini menjadi kunci mencegah sekaligus mengobati kanker.

Langkah Mencegah Kanker

Selain itu, diperlukan pula langkah-langkah pencegahan kanker, seperti sebagai berikut:

- Jangan merokok dan hindari paparan asap rokok

- Batasi konsumsi alkohol

- Jaga pola makan sehat dan bergizi

- Rutin berolahraga, minimal 30 menit per hari

- Lakukan skrining dan deteksi dini, seperti salah satunya cek darah tahunan

- Lindungi diri dari paparan sinar matahari berlebih, dengan menggunakan tabir surya atau pakaian pelindung

- Vaksinasi sesuai anjuran medis

- Kelola stres dengan baik

- Istirahat yang cukup

- Kurangi paparan bahan kimia berbahaya dan polusi.

