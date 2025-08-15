Pelayat Padati Rumah Duka Mpok Alpa

Pelayat di rumah duka Mpok Alpa(Dok: Instagram @raffinagita1717)

BUKAN hanya kalangan selebritas yang datang melayat ke kediaman mendiang Mpok Alpa, warga sekitar pun turut melayangkan duka cita dengan mendatangi rumah duka. Dalam unggahan video yang diunggah di Instagram pribadi Raffi Ahmad @raffinagita1717, pelayat memenuhi pintu masuk rumah duka. Selain itu, di dalam rumah duka juga sudah cukup dipenuhi orang.

Hal ini menandakan bahwa mendiang Mpok Alpa merupakan sosok perempuan baik yang ramah dan bersahabat dengan siapapun. Banyak orang ingin memberikan penghormatan terakhir untuk Mpok Alpa. Perempuan yang terkenal sebagai komedian ini memang disebut sebagai sosok yang ramah dan mudah akrab dengan siapapun. Hal itu membuat banyak orang berduka atas kepergiannya dan merasa rindu dengan sosok Mpok Alpa. Raffi Ahmad pun merasakan hal yang sama, ia rindu dengan gelak tawa dan wajah bahagia Mpok Alpa.

"Kangen banget sama tawa khas Mpok Alpa, tapi yakin Allah udah nyiapin tempat terindah buat beliau. Al-Fatihah @nina_mpokalpa," tulis Raffi di akun Instagram @raffinagita1717, Jumat (15/8).

Kepergian Mpok Alpa meninggalkan duka mendalam bagi dunia hiburan Tanah Air. Mpok Alpa dikenal sebagai komedian yang memikat banyak orang lewat logat Betawi dan selera humornya yang khas. Mpok Alpa mengembuskan napas terakhir pada Jumat (15/8) pagi setelah berjuang melawan kanker yang disimpan rapat-rapat dari publik selama tiga tahun.(M-2)