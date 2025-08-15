Mpok Alpa Meninggal Dunia, Raffi: Nggak Mau Membebani, Merahasiakan Kankernya

Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
KABAR duka datang dari dunia hiburan Tanah Air. Presenter sekaligus komedian Mpok Alpa mengembuskan napas terakhir pada Jumat (15/8) pagi. Sebelumnya, Mpok Alpa berjuang melawan kanker yang ia simpan rapat-rapat dari publik selama tiga tahun.
"Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kehilanganmu begitu terasa, sahabat Semoga Allah SWT memberikan tempat terbaik untukmu dan memberi kekuatan bagi kami yang ditinggalkan ... Al-Fatihah... @nina_mpokalpa," tulis Raffi Ahmad dengan emoji menangis di Instagram pribadinya @raffinagita1717, Jumat (15/8).
Pada unggahan foto di Instagram, tampak Raffi dan Irfan Hakim menjenguk Mpok Alpa yang sedang berbaring di ruang perawatan rumah sakit. Mereka saling berpegangan tangan seperti menguatkan Mpok Alpa sambil saling menatap dan tersenyum satu sama lainnya.
Raffi Ahmad mengungkapkan bahwa Mpok Alpa memilih untuk tidak membebani orang lain. “Selama ini dia enggak mau ngerepotin, jadi selalu ngerahasiain kankernya,” tutur Raffi dalam tayangan For Your Pagi (FYP) Trans Tv.
Mpok Alpa dikenal dengan nama asli Nina Carolina. Ia dikenal sebagai komedian yang memikat banyak orang lewat logat Betawi dan selera humornya yang khas. Popularitasnya mulai meningkat sejak ia rutin mengunggah video jenaka di media sosial. Salah satu yang melejitkan namanya ialah video kocaknya tentang ajakan pergi ke Alfamart.
Sebelum dikenal luas di layar kaca, ia lebih dulu meniti karier sebagai penyanyi dangdut sejak duduk di bangku sekolah dasar. Ia pernah tampil dari panggung ke panggung dan sempat sepanggung dengan Elvi Sukaesih. Kesuksesannya di dunia komedi membawanya bergabung di berbagai acara televisi seperti Opera Van Java dan Pagi Pagi Pasti Happy.
Detail profil
- Nama lengkap: Nina Carolina
- Nama panggung: Mpok Alpa
- Tempat lahir: Jakarta, 12 Maret 1987
- Meninggal: Jumat, 15 Agustus 2025
- Profesi: Pelawak, penyanyi, pembawa acara
(M-2)
KABAR duka datang dari Rhoma Irama, Rabu (5/3) malam. Adik kandung Raja Dangdut itu, Herry Irama, meninggal dunia semalam.
Dia mengatakan bahwa dirinya berharap nantinya dapat membuat gerakan mencintai satwa Indonesia.
PUTRI pembawa acara Irfan Hakim, Aisha Maydina Hakim, berhasil meraih medali emas PON 2024 dari cabang berkuda nomor lompat rintangan untuk kontingen DKI Jakarta.
IWAN Fals berkolaborasi dengan Irfan Hakim, mempersembahkan album terbaru mereka, Genjrengan Iwan & Irfan - Aviary Live Session.
Artis Irfan Hakim memiliki kebiasaan unik, yaitu mengajak berbincang sapi-sapi kurbannya sebelum disembelih sebagai bentuk kasih sayang dan penghormatan kepada hewan-hewan tersebut.
Penelitian terbaru tunjukkan olahraga aerobik 45 menit dapat mengatur hormon adipokina dan bantu melawan kanker serta penyebarannya.
Berbicara mengenai kanker, dikutip dari laman Alodokter kanker adalah penyakit akibat pertumbuhan sel yang tumbuh tidak normal dan tidak terkendali di dalam tubuh.
BANYAK pasien kanker mengeluhkan rasa lelah luar biasa yang tak kunjung hilang, meski sudah cukup tidur dan beristirahat atau kelelahan akibat kanker
Berdasarkan data Indonesian Pediatric Cancer Registry, tercatat sebanyak 6.623 kasus kanker pada anak selama kurun waktu 2020 hingga 2024.
Perlunya kolaborasi menyeluruh dalam membangun ekosistem layanan kanker payudara yang lebih manusiawi, menyentuh aspek medis, dan psikososial.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved