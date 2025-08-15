Deretan Artis Ini Datang Melayat ke Rumah Duka Mpok Alpa

Raffi Ahmad dan Irfan Hakim di kediaman Mpok Alpa(Dok: Instagram @raffinagita1717)

RUMAH mendiang Mpok Alfa yang berada di kawasan Ciganjur ramai didatangi pelayat, pada Jumat (15/8). Pelayat berasal dari warga sekitar, sahabat, dan jajaran selebritas.

Kepergian Mpok Alpa meninggalkan duka mendalam. Ia meninggal dunia setelah tiga tahun berjuang melawan kanker. Penyakit kanker yang ia idap tersebut ditutup rapat-rapat sehingga tidak diketahui publik.

Jenazah Mpok Alpa diantar langsung dari rumah sakit menggunakan ambulans, kemudian disambut isak tangis oleh keluarga dan kerabat. Tidak butuh waktu lama, rumah duka pun dipenuhi pelayat yang ingin memberikan penghormatan terakhir. Suasana haru pun menyelimuti rumah duka.

Lalu, siapa saja kalangan selebritas yang hadir melayat ke rumah duka Mpok Alpa?

Raffi Ahmad merupakan salah satu rekan kerja Mpok Alpa di acara For Your Pagi (FYP) yang tayang di salah satu stasiun televisi. Tampak di Instagram pribadinya, Raffi mengunggah video momen di rumah duka.

Raffi melayat mengenakan kemeja putih dan kacamata. Di Instagram pribadinya, Raffi mengutarakan bahwa rindu dengan gelak tawa dan wajah bahagia dari Mpok Alpa.

"Kangen banget sama tawa khas Mpok Alpa, tapi yakin Allah udah nyiapin tempat terindah buat beliau. Al-Fatihah @nina_mpokalpa," tulis Raffi di akun Instagram @raffinagita1717, Jumat (15/8).

Irfan Hakim juga merupakan rekan kerja Mpok Alpa di acara FYP. Irfan melayat mengenakan pakaian kasual sopan berwarna oren dan kopiah. Irfan Hakim bersama Raffi Ahmad juga sempat menjenguk Mpok Alpa saat masih dirawat di RS.

Presenter dan artis Vega Darwanti juga datang ke rumah duka. Ia datang dengan mengenakan pakaian berwarna hitam dilengkapi kerudung. Di Instagram pribadinya, ia memperlihatkan suasana di rumah duka yang penuh tangis haru.

Wendy Cagur, komedian dan pembawa acara ini juga datang melayat. Ia mengenakan pakaian berwarna hitam dan topi. Wendy dikenal sebagai rekan satu profesi yang cukup sering bekerja sama dengan Mpok Alpa. Oleh sebab itu, kepergian Mpok Alpa meninggalkan duka mendalam untuknya.

Penyanyi dangdut dan aktris, Ayu Ting Ting juga hadir di rumah duka Mpok Alpa. Ayu mengenakan busana hitam, hijab panjang, masker, dan kacamata hitam. Penampilannya sopan dan tertutup.

Di mata Ayu Ting Ting, Mpok Alpa merupakan sosok perempuan yang baik. Ia juga mendoakan agar Mpok Alpa mendapatkan tempat terbaik di sisi Sang Maha Kuasa.

"Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, selamat jalan mpok alpha orang baik husnul khotimah, semoga almarhumah ditempatkan disurganya Allah SWT amin," tulis Ayu Ting-ting di akun Instagram pribadinya @ayutingting92, hari ini.

Komedian muda, Anwar BAB juga terlihat melayat. Ia mengenakan pakaian gelap dan terlihat berduka atas kepergian Mpok Alpa.(M-2)