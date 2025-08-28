Vidi Aldiano Jawab Rumor Pakai Wig karena Pengobatan Kanker, Gue Enggak Sesakit Itu

Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
RUMOR beredar terkait penyanyi Vidi Aldiano yang mengenakan wig karena imbas dari pengobatan kanker ginjal yang ia jalani sejak 2019. Terkait rumor yang telah berkembang tersebut, Vidi memberikan penjelasan.
Melalui Instagram story, Vidi mengungkapkan bahwa keadaannya tidak separah yang dibayangkan.
"Concern baca berita-berita tentang kesehatan tentang diri sendiri, yang diberitakan lebih parah daripada keadaan sebenarnya. Aku kan jadi 'apakah aku sesakit itu?" ujar Vidi.
"Orang bilang Vidi pakai wig sekarang. Aku tuh emang malas potong rambut saja, dipikir gue pakai wig. Ini (cuma) makin ngembang begitu," sambungnya.
Vidi menegaskan bahwa ia tidak sesakit itu. "Gue enggak sesakit itu," tegasnya.
Vidi menyadari bahwa rumor tersebut berkembang karena ia sempat dipapah oleh Deddy Corbuzier keluar dari panggung usai bernyanyi dan membuat banyak orang khawatir.
Ia juga menyadari bahwa publik khawatir dengan kondisi kesehatannya.
"Tapi makasih doanya, makasih, thank you, bersyukur banyak yang doain. Buat yang doain, I'm okay sumpah, gue enggak apa-apa banget," jelasnya.
Diketahui hingga saat ini, Vidi masih masih bolak-balik Jakarta dan Malaysia untuk menjalani pengobatan, termasuk kemoterapi.
Awal Mula Mengidap Kanker Ginjal
Vidi mengungkapkan bahwa ia mengidap kanker pada 2019. Hingga pada Desember 2019, Vidi menjalani operasi pengangkatan kanker pada ginjal di Singapura.
Hingga September 2023, Vidi mengungkapkan bahwa sel kanker telah menyebar ke sejumlah titik di tubuhnya dan membuatnya harus menjalani perawatan rutin setap 3 minggu sekali.
Lalu, pada Juni 2025, Vidi mengungkapan, melalui Instagram pribadinya, bahwa kanker dalam tubuhnya menyebar.
Lebih lanjut, Vidi mengatakan bahwa obat yang diberikan ialah obat yang pertama kali diberikan dokter saat ia didiagnosis kanker di Singapura. Sampai saat ini, Vidi masih aktif berkegiatan dan bekerja baik tampil di podcast maupun bernyanyi. (Z-1)
"Bukan hanya satu, tetapi beberapa proyek dengan Doug Liman dan Christopher McQuarrie dan Tom. Saya pun sangat bersemangat,"
Selain memiliki RAM yang lebih besar, iPhone 17 juga dirumorkan bakal mempunyai empat tipe, yakni iPhone 17, iPhone 17 Slim, iPhone 17 Pro dan iPhone 17 Pro Max.
Jenna Ortega menyebut kabar bahwa dirinya berpacaran dengan Johnny Depp merupakan rumor ‘gila’.
PENYANYI Vidi Aldiano dirumorkan telah mengenakan wig, imbas dari pengobatan kanker ginjal yang ia jalani sejak 2019.
Penyanyi populer Indonesia, Vidi Aldiano, membagikan perkembangan terkini mengenai kondisi kesehatannya melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya, @vidialdiano.
Total ada 15 orang yang akan mendampingi Vidi dalam persidangan gugatan hak cipta
PENCIPTA lagu Nuansa Bening, Keenan Nasution dan Rudi Pekerti, menggugat Vidi Aldiano karena dianggap melanggar hak cipta atas lagu tersebut.
VIDI Aldiano dituntut Rp24,5 miliar oleh Keenan Nasution dan Rudi Pekerti gara-gara dugaan pelanggaran hak cipta lagu Nuansa Bening.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved