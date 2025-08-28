5 Gaya Rambut Vidi Aldiano, bukan Pakai Wig

Vidi Aldiano(Instagram @vidialdiano)

PENYANYI Vidi Aldiano dirumorkan telah mengenakan wig, imbas dari pengobatan kanker ginjal yang ia jalani sejak 2019. Terkait rumor yang telah berkembang tersebut, Vidi memberikan penjelasan.

Melalui Instagram story, Vidi mengungkapkan bahwa keadaannya tidak separah yang dibayangkan. "Concern baca berita-berita tentang kesehatan tentang diri sendiri, yang diberitakan lebih parah daripada keadaan sebenarnya. Aku kan jadi 'apakah aku sesakit itu?'" ujar Vidi.

"Orang bilang Vidi pakai wig sekarang. Aku tuh emang malas potong rambut saja, dipikir gue pakai wig. Ini (cuma) makin ngembang begitu," sambungnya, yang membantah bahwa ia memakai wig.

Baca juga : Vidi Aldiano Jawab Rumor Pakai Wig karena Pengobatan Kanker, Gue Enggak Sesakit Itu

Vidi menegaskan bahwa ia tidak sesakit itu. "Gue enggak sesakit itu," tegasnya. Vidi menyadari bahwa rumor tersebut berkembang karena ia sempat dipapah oleh Deddy Corbuzier keluar dari panggung usai bernyanyi dan membuat banyak orang khawatir.

Terlepas dari hal tersebut, Vidi Aldiano tampil beberapa kali dengan gaya rambut yang ditata rapi dan sesuai dengan outfit yang ia kenakan. Berikut lima gaya rambut Vidi Aldiano.

1. Tampilan Santai dengan Belahan Tengah

Dalam balutan outfit kasual bernuansa cokelat tua dipadukan kaos putih, Vidi tampil sederhana namun menawan. Tampak pada unggahan Instagram pribadinya, outfit yang ia kenakan tersebut dipadukan dengan gaya rambut hitamnya dibiarkan jatuh lurus dengan belahan tengah, menonjolkan kesan alami.

Baca juga : Vidi Aldiano Jalani Pengobatan Kanker di Malaysia, Ini Kondisi Terbarunya

Potongan bagian samping yang tipis membuat wajahnya tampak lebih seimbang, sementara helaian depan yang sedikit menutupi dahi memberi nuansa segar dan awet muda. Model belah tengah ini kembali jadi tren karena mudah ditata, terlihat bersih, dan tetap modern, terlebih saat Vidi memancarkan rasa percaya diri lewat gaya duduk santainya.

2. Rambut Bergelombang Natural

Saat naik panggung dengan setelan hijau neon yang mencolok, Vidi memperlihatkan gaya rambut bergelombang ringan. Tatanan ke samping memberi efek energik dan penuh gerak, sejalan dengan performanya yang dinamis.

Potongan medium dengan tekstur alami membuat wajahnya lebih tegas. Rambut bergelombang tipis ini terasa pas dengan busana panggung yang unik, sehingga tampilan Vidi tampak semakin modis, eksperimental, sekaligus memikat mata penonton.

3. Potongan Pendek Berponi

Di momen lain, Vidi tampil segar dengan potongan rambut pendek rapi di sisi samping dan belakang. Bagian atas rambut dibiarkan sedikit panjang, menonjolkan ikal alami yang memberi tekstur hidup. Poni tipis yang jatuh ke kening menambahkan sentuhan santai tapi tetap modis. Perpaduan ini membuat penampilannya terlihat enerjik dan kekinian.

4. Potongan Pendek Formal

Saat menghadiri pernikahan Angga Yunanda dan Shenina, Vidi memilih gaya rambut pendek klasik yang rapi. Samping dan belakang dipangkas tipis, sementara bagian atas diberi sedikit volume. Tanpa styling berlebihan, gaya natural ini menyatu sempurna dengan busana formal yang ia kenakan yaitu setelan jas. Rambutnya menghadirkan kesan elegan namun tetap ringan.

5. Rambut Bervolume yang Berkelas

Dalam balutan jas putih, Vidi menata rambutnya dengan volume lebih pada bagian atas kepala. Belahan tegas membuatnya terlihat rapi sekaligus profesional. Tampilannya tersebut memperkuat aura karismatik. Penampilan elegan ini menegaskan citranya sebagai bintang yang penuh percaya diri dan siap menguasai panggung.

Dok. Instagram @vidialdiano