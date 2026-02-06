Rakuten Viki Luncurkan Bake Your Dream, Kompetisi Baking Survival Pertama dari Korea Selatan

Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
RAKUTEN Viki, platform streaming global spesialis konten Asia, resmi merambah genre kompetisi kuliner dengan meluncurkan program baking survival pertama dari Korea Selatan bertajuk Bake Your Dream.
Langkah ini diambil menyusul tren global konten kuliner Korea yang kian meroket, berkaca pada kesuksesan besar reality show serupa di kancah internasional.
Industri hiburan kuliner Korea Selatan memang tengah berada di puncak popularitas. Keberhasilan Culinary Class Wars yang merajai peringkat global menjadi bukti kuat bahwa audiens dunia memiliki minat tinggi terhadap kompetisi masak yang intens.
Viki memanfaatkan momentum ini dengan menyuguhkan persaingan sengit antara pembuat kue amatir, pâtissier kelas dunia, hingga pengusaha toko roti independen dalam satu panggung.
Bake Your Dream menarik perhatian publik bukan hanya karena formatnya, melainkan juga jajaran pesertanya yang impresif. Nama-nama besar seperti Alessio Galli (Italia) dan Clément Bosch (Prancis) turut hadir membawa keahlian khas Eropa.
Representasi dari Asia pun tidak kalah mencuri perhatian. Indonesia diwakili oleh Carla Yules, yang dikenal sebagai salah satu baker papan atas tanah air.
Selain itu, kompetisi ini menghadirkan kejutan melalui Gyurin Kim asal Korea Selatan.
Di usianya yang baru menginjak 14 tahun, peraih medali perak International Culinary and Pastry Competition 2025 ini tercatat sebagai pâtissier termuda dalam sejarah kompetisi tersebut.
Jaehee Hong, SVP of Content Rakuten Viki, menegaskan komitmen perusahaan dalam menghadirkan konten yang segar.
"Kami terus berinvestasi dalam menghadirkan tayangan TV Asia yang inovatif dan variatif bagi penonton global. Bake Your Dream memadukan kompetisi dengan kekuatan narasi, menghadirkan tontonan yang menyatukan tidak hanya penggemar K-drama, tetapi juga penggemar hiburan Korea secara umum," ungkap Hong
Kekuatan program ini juga bertumpu pada kehadiran aktris Lee Da-hee sebagai pemandu acara.
Dikenal lewat perannya yang elegan dalam drama The Beauty Inside, Lee Da-hee dianggap mampu membawa suasana kompetisi menjadi lebih hidup.
Pengalamannya dalam program kuliner seperti Please Take Care of My Refrigerator membuktikan kecintaannya pada dunia memasak, yang memungkinkannya membangun chemistry alami dengan para peserta.
Lebih dari sekadar ajang unjuk gigi kemampuan mengolah adonan, Bake Your Dream menjanjikan sisi kemanusiaan yang mendalam. Program ini menggabungkan teknik pembuatan kue tingkat tinggi dengan momen-momen reflektif yang menyentuh hati para penonton.
Episode perdana Bake Your Dream telah mengudara sejak 1 Februari lalu. Bagi penonton di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura, program ini sudah dapat diakses melalui layanan Viki.
Sebagai bagian dari promosi, dua episode pertama dapat dinikmati secara gratis, sementara episode selanjutnya tersedia secara eksklusif bagi pelanggan Viki Pass. (Z-1)
